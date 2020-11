Cosa rende una pista leggendaria? Che cosa fa sì che un circuito sia da percorrere almeno una volta nella vita? È il design delle curve, l'opinione dei piloti o il calibro delle gare disputate che rendono speciale un tracciato? O forse tutti e tre? Il Gran Premio di Monaco, per esempio, è considerato uno dei più grandi eventi automobilistici del mondo ed è parte integrante della Triple Crown del motorsport. Nonostante questo la pista del Principato non è tra le preferite dei piloti, a differenza di Spa Francorchamps, Suzuka, Silverstone o Laguna Seca. Traendo spunto da questi tracciati, la concessionaria britannica di auto sportive Cornes Motors ha deciso di realizzare in Giappone un nuovo resort per gli amanti della guida. Entro il 2022 a un'ora a sud di Tokyo nascerà così il nuovo complesso di Magarigawa che punta a rivaleggiare, per emozioni e coinvolgimento del pilota, con le migliori piste del mondo. E dopo aver provato in prima persona al simulatore il nuovo tracciato, devo dire che potrebbe davvero essere all'altezza dei più blasonati circuiti a livello globale.