Prove su strada complete, uniche e certificate. Uno dei punti forti dell'offerta è rappresentato dalle nostre prove su strada, da sempre fiore all’occhiello di Quattroruote, ora corredate anche sul web di tutti i dati rilevati dal Centro prove e proposte con un'inedita formula che permette di navigare con un menu fra la grande mole d'informazioni che ricaviamo da ogni vettura, attraverso le nostre procedure di test certificate, per verificarne prestazioni, consumi, qualità e sicurezza. Se poi non avete tempo di analizzare nel dettaglio tutti i dati, ve li spieghiamo noi in un nuovo format video che accompagna il test, arricchito da infografiche animate. Per gli abbonati a Q Premium, inoltre, ogni mese c'è un'opportunità supplementare: l'accesso in anteprima a una delle prove pubblicate sul mensile, per godersi il piacere di leggerla prima degli altri.

Vota l’auto da testare. Q Premium vuole essere uno spazio di scambio per gli utenti, che diventano parte attiva. Come? Scegliendo una delle vetture da sottoporre ai nostri test su strada. Partecipate alla votazione per esprimere la vostra preferita tra quelle che abbiamo selezionato. In occasione del lancio di Q Premium, la consultazione è aperta a tutti gli utenti, ma in futuro questa opportunità sarà riservata agli abbonati.