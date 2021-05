Lutto nel motorsport

Il mondo delle competizioni automobilistiche perde uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni. Max Mosley, storico presidente della Fia, da tempo malato di cancro, è morto all'età di 81 anni.

Un passato da pilota. I suoi legami con il motorsport iniziano poco dopo la laurea in legge: diventa pilota di Formula 2, dove gareggia al volante di una Brabham della Scuderia di Frank Williams, ma non ottiene grandi risultati. Nel 1969 si ritira e fonda la March, scuderia che in 16 stagioni conquista appena tre vittorie. Nel 1977, insieme a Bernie Ecclestone, Frank Williams e Ken Tyrrell, fonda la Fota (Formula One Teams Association) e nel 1993 diventa presidente della Federazione automobilistica internazionale. Con la collaborazione di Ecclestone, dell’ex patron del Circus, trasforma la Formula 1 in una competizione conosciuta in tutto il mondo, migliorandone molti aspetti: il tema della sicurezza, per esempio, diventato centrale soprattutto dopo la scomparsa di Ayrton Senna nel tragico Gran Premio di Imola dell'1 maggio 1994. Travolto da uno scandalo sessuale nel 2008 e accusato di simpatie filonaziste, decide di non ricandidarsi alla presidenza della Fia, che nel 2009 passa nelle mani di Jean Todt.

Il ricordo di Ecclestone. "Per me è come perdere un membro della famiglia, un fratello. Ha fatto un sacco di buone cose. Non solo per il motorsport, ma anche per l'industria dell’auto", ha commentato Ecclestone, riferendosi al ruolo di Mosley nel promuovere i test EuroNcap. "In un certo senso sono contento, perché ha sofferto troppo a lungo". Il dirigente britannico è anche legato alla storia di Quattroruote: nel 1995 ha presenziato all’inaugurazione della pista di Vairano di Vidigulfo (Pavia), l’unico tracciato di proprietà di una rivista automobilistica.