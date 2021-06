A cavallo tra il Piemonte, la Lombardia e l’Emilia, il Tortonese è un territorio meno conosciuto di quanto, in realtà meriterebbe. Tanti sono, infatti, gli spunti d’interesse di questo itinerario, che abbiamo percorso con una Jeep Compass 1.3 Turbo T4 Phev 4xe AT6 190 CV 80th Anniversary. Tortona stessa, con il suo castello del quale, oggi, restano la Torre campanaria della cappella e un verde parco, merita una visita; poi, s’imbocca la provinciale e s’inizia a salire e scendere tra i colli. Prima tappa significativa, il borgo di Castellania, che diede i natali a Fausto Coppi: del grande ciclista vi restano le memorie, dalle gigantografie delle sue eroiche imprese alla casa che venne acquistata dal padre, fino al sacrario in cui riposa insieme con il fratello Serse. Si entra, poi, nella Val Grue, fermandosi a Cerreto Grue per ammirarne la parrocchiale di San Giorgio; e si prosegue per Monleale, per far tappa ai Vigneti Massa.