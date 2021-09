La rassegna. Lo show di luci è solo una delle varie iniziative dell’Elica per le giornate dell’IAA Mobility. Ai piedi del Quattro Cilindri, per esempio, il BMW Museum ospita già dal 1° settembre l’esibizione temporanea "RE:IMAGINE", in programma fino a gennaio 2023: articolandosi su ben cinque piani del "Ciotolone" (la curiosa struttura che ospita il museo) per un totale di 1.000 mq, la rassegna ripercorre i punti fondamentali della riorganizzazione dell’industria automobilistica verso la mobilità sostenibile del futuro.

Gli altri eventi. Tra le altre iniziative, il vicino BMW Welt, cioè il flagship showroom della Casa bavarese, ha in programma una serie di appuntamenti tra workshop, convegni, percorsi guidati e molto altro sulle stesse tematiche della sostenibilità finora esposte. L’Elica, lo ricordiamo, sarà presente al Salone di Monaco con alcune novità, tra cui la iX5 Hydrogen, e il BMW Circular Lab, uno spazio espositivo allestito in Max-Joseph-Platz che affronterà la trasformazione in atto nel gruppo bavarese secondo quattro principi :"RE:THINK" ("ripensa"), "RE:DUCE" ("riduci"), "RE:USE" ("riutilizza") e, ovviamente "RE:CYCLE" ("ricicla").