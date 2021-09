L’ammiraglia. Proprio così: sul numero di ottobre 1998, la prova dell’Alfa Romeo 166 ha costituito l’occasione per uno shooting fotografico nella base aerea di Rivolto, dove la vettura è stata immortalata tra i velivoli Aermacchi MB-339 delle Frecce Tricolori con motore Rolls-Royce Viper 600, in Italia prodotto su licenza dalla Piaggio in collaborazione con la Fiat Aviazione (nel 2001 ribattezzata Avio, in seguito alla cessione a Carlyle e Finmeccanica). Benché il nuovo modello non abbia riscosso il successo della precedente 164 (ne verranno assemblati solo 101 mila esemplari in nove anni), la presenza delle Pattuglia Acrobatica Nazionale ha rappresentato un omaggio a un modello ritenuto importante, destinato a diventare anch’esso, come la progenitrice, uno dei simboli dell’establishment italiano negli anni seguenti. All’epoca, inoltre, la nostra casa editrice pubblicava anche la testata Volare (l’ultimo numero è andato in edicola nel 2013), una rivista dedicata al mondo dell’aviazione, civile e militare.