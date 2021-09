Pagani Huayra

Come ripensare a quel muro, venuto su in una notte buia e tempestosa, che il mattino dopo non costrinse solo Berlino a svegliarsi divisa a metà, ma anche il resto del mondo, gelato dalla Guerra Fredda. O a quel manipolo di militari, che guardando il cielo sopra Rivolto, in Friuli, ci videro un parco giochi perfetto per aviatori, e si inventò le Frecce Tricolori. La nuova squadra dell'aeronautica militare aveva una missione: fare sfoggio dell'arma più micidiale che c'è. La fantasia. Il colpo di genio, il pensar fuori dagli schemi che oggi in Silicon Valley è il mantra di ogni start-up, in quest'Italia di incorreggibili indisciplinati è l'unica regola rispettata da sempre. Per questo le Frecce Tricolori sono addirittura 10 quando il resto del mondo si accontenta di pattuglie acrobatiche con la metà degli aerei. Il 'famolo strano' non è solo una battuta di Verdone, è il selfie dell'italiano. Non è un caso che la cupola di San Pietro sia alta più di 130 metri nonostante a Betlemme per coprire il figlio del padrone era bastata una grotta. E così non sorprende nessuno che mentre nelle Motown di mezzo mondo si studiano modi per narcotizzare la noia delle transumanze pendolari dal punto A al punto B, all'ombra dei campanili della Motor Valley si fabbrichino le macchine perfette. Quelle capaci di emozionare, anche da ferme. Come questa Huayra Tricolore, la sorpresa di compleanno che Horacio Pagani ha fatto a queste supercar del cielo. Sorpresa apprezzatissima, visto che sulla pista dove erano allineati gli aerei acrobatici di mezza Europa, la calca dei piloti era tutta intorno alla scoperta emiliana e ai suoi 12 cilindri.