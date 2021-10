Mission Restart

Il lockdown. Tra i primi giorni di gennaio del 2020 e il mese di marzo, il mondo deve affrontare l’incubo di un virus nuovo ed estremamente letale. Tutto, pare, parte da Wuhan, nella provincia cinese dell’Hubei, ma rapidamente i contagi si diffondono in tutto il globo nonostante le prime misure di restrizione agli spostamenti individuali. Il 30 gennaio vengono accertati i primi due casi in Italia; il giorno seguente, il governo decreta lo stato di emergenza per rischio sanitario. Alla fine di febbraio scattano le prime zone rosse in Veneto e nella provincia di Lodi; pochi giorni dopo viene decisa la chiusura per scuole, università, stadi, cinema, teatri. Vengono introdotti anche il distanziamento sociale e il divieto di assembramento. Tra i 7 e l’8 marzo entrano in vigore le prime limitazioni ai movimenti e il 9 tutta l’Italia diventa zona rossa. L'11 marzo l’Oms trasforma l'epidemia in pandemia e inizia la corsa alle restrizioni in tutta Europa. Il 21 è il giorno del lockdown: tutti i cittadini italiani sono obbligati a rimanere chiusi in casa.

Chiudono le fabbriche. Con la nuova disposizione, rimangono aperte solo le attività essenziali, come supermercati, farmacie e altri servizi di prima necessità. Il settore automobilistico, già da giorni alle prese con le prime difficoltà nell’approvvigionamento di materie prime e componenti, assiste alla chiusura delle fabbriche e, ovviamente, delle concessionarie. Vengono "risparmiati" e restano aperti i noleggiatori, le attività di supporto ai mezzi di soccorso, i manutentori e riparatori di veicoli, così come i commercianti di accessori e parti.