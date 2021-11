La sfida. Anche la Maserati Ghibli Trofeo può toccare la stessa velocità di punta e tra i cordoli di Vairano dà filo da torcere a molte sportive. A guidarla nel consueto duello settimanale sono DJ Ringo e la sua ospite, la showgirl e professoressa Ambra Lombardo. Riuscirà l’affascinante docente a dare una lezione al padrone di casa del programma? Giudice di puntata: Marco Rocca.

Direttamente dal mondo delle corse. Sviluppata dallo stesso reparto che ha dato vita a un mito dei rally come la Peugeot 205 gruppo B e a prototipi che hanno vinto alla 24 Ore di Le Mans, la 508 PSE è veloce e reattiva, ma non solo: ce la racconta Fabio Sciarra.

Un pieno di energia senza ansia da ricarica. È Alessia Ventura, invece, a parlarci della prima delle due ibride plug-in presenti in questa puntata, la Opel Grandland. È la Suv compatta perfetta per andare in ufficio sfruttando al massimo i vantaggi dell’elettrico, ma anche per partire senza preoccuparsi delle distanze e delle ricariche: dentro il cofano ci sono infatti un 1.6 turbobenzina e due motori elettrici per un totale di 300 CV. A Roberto Ungaro spetta invece l’arduo compito di scegliere tra le tre plug-in di casa Audi: alla fine tra Q3, Q5 e Q8 la spunta l’intermedia in versione Sportback e dotata di un 2.0 a benzina e di un motore elettrico da 143 CV, per un totale di 367 CV.

Appuntamento da non perdere. Drive Up vi aspetta come sempre il sabato alle 13.40 su Italia 1. E per chi dovesse perderselo, c’è sempre la possibilità di riguardare la puntata in replica sullo stesso canale la domenica mattina alle 11.50 o il lunedì sera dopo Tiki Taka, altrimenti in streaming su Mediaset Play e sul nostro sito.