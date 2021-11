Finali Mondiali Ferrari

Duelli serrati. Al Mugello va in scena l’epilogo dei campionati più importanti a ruote coperte dell’universo Ferrari. Si tratta della Finale mondiale della Coppa Shell (Ferrari Challenge), riservata ai gentleman driver, e della Finale del Trofeo Pirelli, in cui si cimentano piloti internazionali più esperti. Gare sempre molto combattute, su un tracciato che non perdona toccate o errori di sorta, condite dallo spettacolo unico di tanti sorpassi, amplificati dal sound dei possenti V8 sovralimentati. Per la cronaca, il Trofeo Pirelli ha visto il sedicenne finlandese Luka Nurmi (Formula racing) conquistare il titolo iridato, davanti a Niccolò Schirò (Rossocorsa) e a Cooper Macneil (Ferrari of Westlake), in una gara caratterizzata da alcune uscite di pista e da due safety car. La Coppa Shell, invece, è stata vinta dall’austriaco Ernst Kirchmayr (Baron Motorsport), davanti agli americani Todd Coleman (Ferrari of Denver) e Manny Franco (Ferrari Lake Forest).

Anche le F.1. Uno spettacolo che ha avuto il suo momento clou con l’esibizione delle monoposto di Formula 1 in pista, con il loro rombo altissimo, amplificato dalle belle colline che circondano l’impianto del Mugello. Non sono comunque mancati gli effetti speciali, grazie all’esibizione delle 488 GTE e 488 GT3 Evo 2020, che hanno dominato nei più importanti campionati GT, riportando a Maranello i titoli mondiali Piloti e Costruttori che mancavano dal 2017. Di grande effetto pure la passerella veloce che ha visto la nuova Daytona SP3, appena presentata, scortata in pista dai prototipi di fine anni 60, 330 P4 e 412 P, che ne hanno ispirato le forme.