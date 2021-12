La Maserati presenta il programma Maserati Classiche dedicato a tutte le storiche del Tridente con più di 20 anni di età o appartenenti a serie limitate più recenti, come la MC12. La Casa segue così la strada già percorsa da altri brand, come la Ferrari, per dare valore aggiunto al mondo dell'heritage con un servizio di certificazione di autenticità basato sul materiale del proprio archivio.

Una Mistral apre i lavori. La prima vettura certificata dal nuovo dipartimento è una Maserati Mistral 3700 del 1969. Sono previsti oltre 300 controlli dettagliati per mettere a confronto le informazioni originali di costruzione del veicolo contenute nell'Archivio Storico con lo stato di conservazione attuale. L'esemplare in questione è stato costruito nel mese di marzo e verniciato nella tinta Argento Auteuil.

Nel 2022 anche ricambi e restauri. Oltre alla certificazione la Maserati offrirà ai clienti un servizio di manutenzione dedicato, un reparto dedicato alle piccole riparazioni ed un pacchetto di Car Detailing. Il Reparto sarà a disposizione degli appassionati anche per fornire informazioni relative ai restauri ed alla conservazione delle vetture, mentre nel corso del 2022 saranno presentati i programmi relativi alla riproduzione di ricambi originali non più disponibili ed un programma più approfondito di restauro.