È stato presentato in anteprima ieri, alla Casa del Cinema a Roma, il docufilm “Sergio Marchionne. Il coraggio di contare” dedicato alla vita del manager che fu alla guida di FCA fino alla sua scomparsa, il 25 luglio 2018.

Un Marchionne inedito. L’opera, coprodotta da Mario Rossini per Red Film, con Rai Documentari e Luce Cinecittà, è stata realizzata con il sostegno della Film Commission Torino Piemonte. Il regista è Francesco Miccichè, vincitore del premio speciale ai Nastri d’Argento Doc 2020, che ha diretto anche il recente “La scelta di Maria”, in onda circa un mese fa su Rai1, sulla storia della donna che scelse, tra undici caduti, la salma del Milite Ignoto. Con numerose testimonianze di altri manager dell’automotive, giornalisti, politici, sindacalisti, il docufilm su Marchionne punta a restituirne un’immagine inedita narrando con cura gli aspetti meno conosciuti della sua vita. La messa in onda avverrà venerdì 17 dicembre, in prima serata alle 21:25 su Rai3 e su RaiPlay.

Con la Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri. La proiezione di Roma ha offerto l’opportunità all’Arma dei Carabinieri di porgere un simbolico, silenzioso tributo a Sergio Marchionne il cui padre era un maresciallo dell’Arma. L’omaggio è avvenuto schierando davanti alla Casa del Cinema l’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio consegnata ai vertici della Benemerita proprio da Sergio Marchionne, nel maggio del 2016.

510 cavalli con i lampeggianti blu. La vettura, spinta con decisione dal 2.9 V6 biturbo da 510 CV di derivazione Ferrari, oltre al suo impiego operativo, ha spesso fatto da testimonial dell’industria automobilistica italiana e dell’Arma stessa. Con uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,9 secondi e la velocità di punta ai 307 km/h, la Giulia si pone al vertice di tutte le berline in divisa. Del resto, proprio Marchionne, in occasione della presentazione della berlina a Palazzo Chigi, affermò: “È la prima volta nei dodici anni che sono in Fiat che posso dire che questa macchina non ha niente da rimpiangere rispetto alle concorrenti tedesche”.

Nei secoli fedele. Proprio come il motto araldico dell’Arma, la Giulia schierata ieri mattina a Roma ha voluto testimoniare la riconoscenza e l’affetto dei Carabinieri verso un manager che, pur essendo il più internazionale dei dirigenti nazionali, aveva manifestato in numerose occasioni la propria personale attenzione al tema delle auto italiane in divisa.