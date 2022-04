Durante l'inaugurazione della Gigafactory in Texas, Elon Musk ha colto l'occasione per svelare nuovi sviluppi relativi al mondo Tesla. Durante l'evento, denominato Cyber Rodeo, l'ad ha mostrato una versione aggiornata e quasi pronta per la produzione del Cybertruck e ha confermato l'arrivo di un inedito Robotaxi. La fabbrica texana sarà quella con maggior capacità produttiva negli Stati Uniti e sarà fondamentale per la crescita prevista delle vendite nei prossimi anni.

Il Cybertruck definitivo nel 2023. Tutta l'attenzione degli appassionati e dei clienti Tesla era rivolta al Cybertruck, le cui consegne sono state confermate per il 2023 insieme alla motrice Semi e alla Roadster 2.0. In Texas il Cybertruck ha fatto una fugace apparizione in una variante evoluta rispetto alla dirompente concept vista nell'ormai lontano 2019: nel frontale sono stati inseriti nuovi gruppi ottici inferiori che si aggiungono alla barra Led superiore; inoltre sono presenti degli specchietti retrovisori tradizionali. Sul lato sinistro del parabrezza è stato integrato un grande tergicristallo; anche i paraurti hanno una foggia diversa e sporgenze modificate rispetto ai pannelli della carrozzeria; infine, il Cybertruck aggiornato è privo di maniglie.