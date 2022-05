Gabriele, dopo una carriera lunghissima come la tua, è difficile per te stare lontano dalla pista…

Io mi auguro e spero di non restare mai troppo lontano dalla pista. Quest’inverno è stato diverso, perché dopo tantissimo tempo non avevo un programma, non mi sono allenato, non ho fatto i test invernali, e, devo dire, è stata dura. Mi sono dovuto creare delle occasioni per stare in pista, per girare e ritrovare l’adrenalina. Ma non ti nego che l’impegno regolare mi manca, mi manca molto.

E ora questi modelli N, una gamma alla quale tu, nel 2018, hai dato lustro vincendo il mondiale con la i30 N. Oggi qui abbiamo un’utilitaria, una crossover, una hatch e una fastback: sembra quasi la rivincita dell’auto normale… Come è stato possibile portare un marchio generalista a una gamma che pochi costruttori possono permettersi di avere?

C’è stato un programma importante alle spalle, uno sviluppo, ci sono state le persone giuste per fare in modo che un brand come la Hyundai, che in Europa era conosciuto per tutt’altre caratteristiche, divenisse un marchio sportivo. E la nascita di questa serie di modelli N ha coinciso con la i30, che ha beneficiato di uno sviluppo importante, sia per quanto riguarda la macchina da strada, sia soprattutto per quella da corsa. La Hyundai si è impegnata nella categoria Tcr, perché con essa si può correre ovunque, con gli stessi regolamenti, e non è troppo costosa. Ed è stata veramente importante per la Hyundai, perché così ha potuto esportare dalla Germania, dove era costruita la i30, la sua tecnologia: ricordiamo che quest’auto ha vinto tutto, soprattutto con i clienti, per due anni e mezzo. Due campionati del mondo consecutivi, il primo con me, il secondo col mio compagno di squadra.

La i30 N stradale ha beneficiato dei vostri test della versione Tcr oppure è stato il contrario?

È arrivata prima la i30 stradale, ma io l’ho provata dopo. La Tcr, derivata dalla i30 N stradale, è andata subito forte. Ed è stata la prima auto da pista costruita dalla Hyundai, perché il brand aveva un passato nei rally. Nella stessa factory, la Casa aveva un capannone deserto, dove sono iniziati i lavori per la costruzione della vettura. All’inizio eravamo in pochi, abbiamo avuto anche alcuni problemi, per esempio con il servosterzo elettrico e poi l’idraulico. Però, sin dai primi chilometri in pista, capii che era un’auto velocissima, poi l’abbiamo affinata piano piano. Quando in seguito ho guidato la i30 N stradale, una delle migliori macchine di quel segmento, ma la numero uno come telaio, ho capito perché la Tcr da corsa era così efficiente.