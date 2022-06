La seconda edizione del MIMO Milano Monza Motor Show, in programma dal 16 al 19 giugno, vedrà la partecipazione di 50 marchi automobilistici e motociclistici. L'elenco è lungo e variegato: Aiways, Alfa Romeo, Alpine, Aston Martin, Automobili Amos, Automobili Lamborghini, Bentley, Chevrolet, Citroën, Dallara, Dodge, DR, DS, Energica, EVO, Ferrari, Fiat, Harley Davidson, Honda auto, Honda moto, Hyundai, ICKX, Jannarelly, Jeep, Kawasaki, KIA, Lancia, Leasys Rent, Lexus, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mole Urbana, MV Agusta, Nissan, Opel, Pagani, Peugeot, Pirelli, Ram, Seres, Soriano Motors, Sportequipe, Suzuki, Toyota, Touring Superleggera, XEV, Zagato, Zero Motorcycles.

Le attese. Gli organizzatori si attendono l'arrivo di oltre 500.000 visitatori, anche grazie anche alla convenzione con Frecciarossa che permetterà a chi scarica il MIMO Pass di viaggiare su tutte Le Frecce in direzione Milano con uno sconto fino al 50% nella settimana dell’evento. Il MIMO Pass garantirà ai possessori anche l’ingresso nell’area test drive per provare i modelli di Aiways, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Honda, Hyundai, Jeep, Lancia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Seres. “La seconda edizione - afferma il presidente Andrea Levy - sarà una festa ad accesso gratuito per il pubblico, che potrà passeggiare tra le pedane dove saranno esposte le ultime novità delle case auto e moto. Il momento clou sarà la Premiere Parade di giovedì 16 giugno ore 19 sul red carpet attorno al Duomo, la parade che porterà a sfilare insieme tra il pubblico dalla più sostenibile delle citycar alle più esclusive e performanti hypercar. Un altro grande appuntamento sarà all’Autodromo Nazionale di Monza sabato 18 giugno, a partire dalle ore 11, quando cominceranno ad arrivare gli equipaggi della 1000 Miglia, seguiti dalle supercar del Trofeo MIMO 1000 Miglia”.

Il programma. In particolare, il taglio del nastro è previsto per il 16 giugno, alle 10,00, davanti il MIMO Center presso la piazzetta Reale, mentre alle 19,00 è in programma la Premiere Parade. L'esposizione statica delle vetture riguarderà Piazza Duomo, corso Vittorio, via Mercanti, via Dante e piazza della Scala: il pubblico potrà accedere agli stand fino a domenica, dalle oe 9,00 alle 23,00. L'area test, organizzata in collaborazione con Enel X Way, sarà in viale Gladio, adiacente al Castello Sforzesco, sarà aperta al pubblico dalle 9.00 alle 19.00 e vedrà la presenza di oltre 30 modelli . Il programma prevede anche ulteriori appuntamenti come il convegno “Ricerca e innovazione, il futuro della mobilità”, in calendario venerdì 17 giugno, presso l’Auditorium Testori di piazza Città di Lombardia. Eventi dinamici sono previsti a Monza e all’Autodromo Nazionale per sabato 18 e domenica 19 giugno, tra cui il passaggio della quarantesima edizione della storica 1000 Miglia.