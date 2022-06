In occasione della Milano Design Week, la Porsche presenta a Palazzo Clerici una nuova edizione della mostra tematica itinerante The Art of Dreams e svela l'installazione Everywhereness di Roby Barber. Si tratta di un labirinto di rose all'interno del quale sono presenti specchi, droni ed effetti di luce che simboleggiano il rapporto tra uomo, natura e tecnologia. Nello stesso spazio che ospita l'opera dell'artista è presente una Porsche 911 2.4 S Targa del 1972 completamente restaurata dalla Casa tedesca: si tratta dell'esemplare svelato in occasione della presentazione della serie limitata Porsche Design 50th Anniversary Edition della 992 Targa 4 GTS.