Ferrari 75 - L’anniversario del Cavallino visto dall’America

Settantacinque anni sono un traguardo importante, da festeggiare come si deve, soprattutto dopo un periodo di austerità forzata. E Ferrari North America non se lo fa dire due volte, ricreando a Pebble Beach una mini Maranello ultra-esclusiva: è Casa Ferrari, hospitality quasi inaccessibile dedicata a grandi clienti e concessionari del marchio. Proprio nel cuore del Concours Village, è l’equivalente di un quartiere elegante di una grande metropoli. Potrebbe essere Mayfair a Londra o Beverly Hills a Los Angeles. Un ambiente squisito – non solo per le prelibatezze degli chef stellati – da cui sabato 20 agosto è partita anche la parata americana ufficiale per i 75 anni del Cavallino, che per qualche ora ha spostato i riflettori dalle regine del Concorso di Eleganza (dove comunque la due classi dedicate alle Ferrari hanno vinto i cuori di molti, giudici e non). In questo luogo ovattato, i Ferraristi sono grandi collezionisti come David Lee: quelli, per intenderci, che in garage hanno un parco auto del Cavallino abbastanza numeroso e di qualità da poter essere messi in lista di attesa per auto come la Enzo o la LaFerrari. Sono gli appassionati-teste di serie, inarrivabili. Quelli che forse colgono appieno il significato di un anniversario così importante, riuscendo in molti casi, con la loro collezione, a ripercorrere tante tappe significative del marchio, su strada e in pista.