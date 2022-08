Motor Show - Si scrive Ginevra, si legge Qatar

È confermato: dopo tre anni di pausa forzata dalla pandemia e dalle incertezze geopolitiche, il Salone di Ginevra riaprirà i battenti nel 2023. Ma non a Ginevra, bensì a Doha, in Qatar. E non in primavera, com’è sempre stato ed era stato persino annunciato quando ancora si sperava in una rinascita in Svizzera, ma in una fine di novembre non ancora meglio specificata.

Più di uno spin-off. Il Gims 2023 diventa quindi il Gims 2023 Qatar. Pronta a ospitare i Mondiali di calcio a dicembre, alla capitale dell’emirato, Doha, non manca nulla per accogliere i visitatori del motor show. Del resto, come sottolineano gli organizzatori, se Ginevra è al centro dell’Europa, il Qatar può essere considerato, con una certa approssimazione, il centro del mondo, grazie anche a una compagnia aerea e a un aeroporto particolarmente efficienti.

Al museo e in circuito. L’esposizione si terrà al Doha exhibition and convention center (Decc), nel cuore del business district, ma sembra proprio che per i test drive si potrà accedere al vicino Lusail international circuit. Inoltre, a novembre 2023 dovrebbe essere visitabile anche il nuovissimo museo dell’auto del Qatar. A garanzia di un’esperienza nel mondo dell’automobile a 360°.