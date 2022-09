Unrae - Borse di studio, stage (e il master di Quattroruote) per dieci tesi in marketing automotive

Lavorare nel mondo dei motori, il sogno di tanti neolaureati. Per loro, c’è un’occasione da non perdere: l’Unrae – l’associazione delle Case straniere presenti sul mercato italiano – ha messo in palio 10 borse di studio riservate alle migliori tesi di laurea in marketing automobilistico. Secondo il regolamento, l’iniziativa è rivolta a coloro che si sono laureati tra l'1 ottobre 2021 e lo scorso 31 luglio con un punteggio di almeno 105/110. Le domande dovranno essere presentate entro il 30 settembre.

Il premio. I vincitori riceveranno una somma di 1.200 euro e potranno partecipare a uno stage semestrale presso una delle Case automobilistiche associate all’Unrae. Non solo: gli stessi vincitori verranno iscritti al master in Marketing automotive dell’Accademia Quattroruote, con sessioni a distanza e dal vivo presso l’Editoriale Domus di Rozzano (Milano), dove ha sede anche la nostra redazione, oltre che sul nostro circuito di Vairano di Vidigulfo (Pavia). Il master, tra i prodotti di punta dell’Accademia, fornisce agli studenti un quadro completo su questa fase di transizione delle tecnologie automotive, in particolare il passaggio ai powertrain elettrificati, e, ovviamente, sulla centralità del marketing nelle vendite di veicoli, oltre che sul mondo della mobilità.

Soprattutto economisti. L’iniziativa, che dal 2000 viene riproposta con cadenza annuale, ha già premiato finora 186 neolaureati, 120 dei quali hanno conseguito la laurea con un punteggio di 110/110. Le assegnazioni, come prevedibile, hanno premiato soprattutto gli ex studenti di Economia (il 75%), seguiti dai laureati in Scienze della comunicazione (l’8%), nonché in Ingegneria, Lettere e Scienze statistiche. Di anno in anno, inoltre, sono aumentate le candidature di donne, che ora rappresentano il 35% dei vincitori.