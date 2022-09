Pagani Utopia - L'hypercar svelata tra i capolavori di Leonardo da Vinci

Una hypercar Pagani tra i capolavori di Leonardo da Vinci, nella Sala del Cenacolo (da non confondere con quello di S.Maria delle Grazie, ovviamente), al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano, tra i disegni del Codice Atlantico di Leonardo (prestito della Veneranda Biblioteca Ambrosiana). Una vera celebrazione per Horacio Pagani, protagonista della mostra Le forme dell'aria (da oggi al 25 settembre, ingresso incluso nel biglietto di ingresso al Museo), nata appunto per rappresentare l’indissolubile binomio Arte e Scienza, cifra del genio rinascimentale (qui la nostra intervista di due giorni fa al designer argentino).

Utopia al debutto. In esposizione per la prima volta la nuova creazione dell’Atelier modenese, affiancata dagli studi leonardeschi dedicati all’aria e alla sua applicazione, testimonianza della capacità di rappresentare anche l’invisibile. Il percorso vuole far comprendere il pensiero che ha portato il designer Horacio Pagani e il suo team a concepire il progetto Utopia, il terzo capitolo della storia automobilistica del brand. Nella sezione dedicata alla "Storia di un sogno", sarà raccontata l’avventura di un giovane Horacio Pagani che dall’Argentina arriva nella Motor Valley con un desiderio: realizzare l’auto più bella del mondo. Un viaggio di 25 anni, con i primi due modelli storici esposti nei chiostri del museo: la Zonda C12 del 1999 e la Huayra Coupé del 2011. L’originale viaggio tra ingegno e visione, forma e funzione, sarà accompagnato dalle musiche di una composizione creata ed eseguita dall’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano. Non mancheranno materiali da backstage, lungo tutto l’itinerario, per seguire la genesi del progetto Utopia, dalle prime ispirazioni e disegni dell’auto, ai materiali utilizzati e alle scelte cromatiche, fino all’esposizione della nuova hypercar Pagani, con la sua scocca realizzata con i più avanzati materiali compositi e il motore V12 biturbo. Il progetto è stato realizzato e curato da Pagani Automobili in collaborazione con il curatore scientifico Pietro Cesare Marani, uno dei maggiori studiosi di Leonardo da Vinci.