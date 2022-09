Mazda MX-5 - Il raduno a Modena è da Guinness

Dentro e fuori dalla pista. Un primato che ha costituito l’occasione perfetta per organizzare attività, presentazioni e chiamare ospiti d’eccezione che hanno parlato alla folta schiera di appassionati della MX-5, del piacere di guida e dello sviluppo delle auto sportive. Per tutta la mattinata i partecipanti hanno potuto mettere alla prova la propria vettura in sessioni da 30 minuti di guida in pista, mentre tutti coloro che erano interessati alle ultime novità del costruttore giapponese, hanno avuto accesso ai test drive con le vetture della gamma Mazda.

Gli interventi. Intanto, nella sala conferenze dell’autodromo era presente colui che a metà degli anni 80 ha trasformato l’idea di questa spider in realtà, Nobuhiro Yamamoto. Il progettista giapponese ha raccontato ai presenti storie e aneddoti sulla MX-5, spiegando nel dettaglio il significato di Jinba Ittai, la filosofia che ha guidato la genesi di tutte e quattro le generazioni di Mazda MX-5, ovvero il legame profondo tra l’auto e il suo guidatore. Ai talk non sono mancati neanche gli interventi di Roberto Pietrantonio, managing director di Mazda Italia che ha ricordato come nello sviluppo delle nuove autovetture vadano prese in maggiore considerazione le richieste dei clienti, un concetto che pare un po’ perso nelle grandi trasformazioni dell’automobile di oggi. A parlare davanti al pubblico si sono quindi alternati alcuni grandi appassionati della vettura, dalle Club leader MX-5 della Sicilia ed Emilia Romagna, Florinda Maraschi e Valentina Grinzato ad Andrea Mancini, il più grande collezionista del mondo di Mazda MX-5 e fondatore di Miataland, passando per i piloti e collaudatori Loris Bicocchi e Marco Apicella e il presidente del Milano Monza Motorshow, Andrea Levy.