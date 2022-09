Sicurezza stradale - L’Abruzzo ospita la conferenza internazionale

Pereto, un piccolo Comune della provincia di L’Aquila, il 29 e 30 settembre sarà al centro dell’attenzione di tutti gli esperti di sicurezza stradale: il Test house & Lab dell’Aisico, l’Associazione nazionale per la sicurezza della circolazione attiva dal 1987, ospiterà infatti la seconda edizione dell’International conference on road safety, un evento organizzato in collaborazione con l’European union road federation che vedrà la presenza dei più autorevoli esperti e professionisti del settore. Temi dell’incontro saranno il ruolo dei sistema di ritenuta dei veicoli e la loro evoluzione in un contesto sempre più orientato verso le smart road e la smart city.

Le sessioni. La conferenza ha un carattere prettamente tecnico e scientifico ed è rivolta soprattutto ai gestori delle infrastrutture, alle autorità e a tutti gli operatori impegnati nel miglioramento della sicurezza stradale. Il programma prevede, infatti, un focus sull’evoluzione degli standard normativi europei e internazionali relativi alla sicurezza, necessaria anche per rendere le strade sempre più “intelligenti”, la presentazione di esperienze e punti di vista dei gestori delle infrastrutture e delle autorità nazionali che presiedono a strade e autostrade allo scopo di conoscere gli sviluppi in atto e le programmazioni per il prossimo futuro e l’aggiornamento sulle attività più recenti dei produttori e dei fornitori di attrezzature di sicurezza. Le sessioni saranno intervallate da crash test di veicoli contro le barriere di sicurezza, organizzate nella propria struttura dall’Aisico. L’International conference on road safety è patrocinata dalla Regione Abruzzo, dall’Anas, da Piarc Italia (il Comitato nazionale italiano dell’Associazione nazionale della strada), dall’Università dell’Aquila e dal Comune di Pereto e avrà come media partner Quattroruote e il periodico Strade & Autostrade. La partecipazione è gratuita, previa registrazione sul sito aisico.it.