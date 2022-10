Sicurezza stradale - Dall’Abruzzo un appello per nuove norme sui guard-rail

L’automobile sta evolvendo con grandissima rapidità, le strade invece no. Anzi, il settore delle infrastrutture lo sta facendo con estrema lentezza, risultando spesso inadeguato rispetto alla velocità dei cambiamenti tecnologici. È uno dei temi di maggiore evidenza emersi nel corso della seconda edizione dell’International conference on road safety, organizzata nei giorni scorsi a Pereto (AQ) da Aisico, l’Associazione nazionale per la sicurezza della circolazione, presso il proprio Test lab, e che aveva come media partner Quattroruote e la rivista Strade & Autostrade. La considerazione, lanciata in apertura dei lavori da Stefano Calamai, ceo di Aisico, ha riscosso unanime consenso tra i partecipanti al congresso - oltre 180 provenienti da diversi Paesi europei - con particolare riferimento al tema delle barriere di sicurezza, che al Test lab dell’Aisico vengono provate e certificate a livello internazionale: le prime norme relative, infatti, risalgono al 1988 e sono state modificate soltanto nel 2010, ma in maniera non sostanziale. Oggi, invece, ci si deve confrontare con auto la cui guida è (e sarà) sempre più automatizzata, cosa che rende essenziale il dialogo tra il veicolo e l’infrastruttura.

Mutate esigenze. “Le smart road”, ha spiegato nel corso del proprio intervento Fabio Croccolo, presidente della Terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il cui compito è proprio quello di definire le normative e approvare i progetti, “chiederanno sempre nuove soluzioni, incompatibili con le disposizioni tecniche attuali, rigide e ormai obsolete: i sistemi dovranno essere dotati, all’interno della propria struttura, di sensori, riceventi, dispositivi di comunicazione, diventando così sempre più complessi”. Il problema, sottolinea Croccolo, “è che gran parte dello sviluppo viene svolto dai costruttori automobilistici, che effettua in proprio le sperimentazioni senza una forma di coordinamento che, se arriverà ex post, sarà tardiva e comporterà costi elevatissimi. È, dunque, indispensabile garantire l’operatività del settore con linee guida e norme quadro aggiornate e una maggiore collaborazione tra i gestori delle infrastrutture e i produttori dei sistemi di sicurezza.

La ricerca. Il mondo universitario, nel frattempo, non resta fermo. Il congresso internazionale ha infatti permesso di fare anche il punto sullo stato di progetti importanti, tra i quali meritano una menzione almeno quello sulla guida autonoma condotto dal Politecnico di Milano (illustrata dal professor Marco Anghileri), in collaborazione con il dipartimento dei Trasporti della Virginia e la città di Fairfax (dove si prevede che nel 2050 la metà dei veicoli in circolazione sarà ad altissima automazione), e quello sulla tecnologia 5G del Dipartimento di Information engineering, computer science and mathematics dell’università de L’Aquila, facente capo al professor Fortunato Santucci. Ma grande interesse hanno suscitato anche le relazioni internazionali ospitate nell’ambito dell’evento, come quelle, tra le tante, di Ceki Erginbas, esperto di certificazione per la British Standards Institution e di Jovan Trajkovski, specialista di modelli ingegneristici all’università slovena di Ljubljana.