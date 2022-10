Mille Miglia 2023 - La Freccia Rossa torna a giugno con un giorno in più di gara

Torna la 1000 Miglia, con una grande novità: l’edizione 2023 vedrà le vetture della Freccia Rossa impegnate per ben cinque giorni, uno in più dei consueti quattro, dal 13 al 17 giugno. Il percorso, come sempre, si articolerà lungo la direttrice Brescia-Roma-Brescia, ma con diverse interessanti variazioni, tra cui alcuni passaggi in luoghi emblematici per la nostra Aeronautica Militare, che proprio nel 2023 festeggerà i 100 anni.

Verso Sud. Il lago di Garda, Verona, Ferrara, Lugo e Imola caratterizzeranno la prima giornata, con la consueta conclusione a Cervia-Milano Marittima. Il giorno seguente, dopo il transito a San Marino e nelle Marche (Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno), le auto si dirigeranno alla volta di Roma, per la consueta passerella di via Veneto.

Verso Nord. Da Roma il convoglio della 1000 Miglia ripartirà verso Nord nella mattinata del 15 giugno, con pausa pranzo a Siena e prosecuzione a Pistoia, al Passo dell’Abetone, a Modena e a Reggio Emilia, fino ad arrivare a Parma. Nella giornata di venerdì, dopo aver toccato Stradella e Pavia, la Freccia Rossa si dirigerà in Piemonte con passaggi ad Alessandria, Asti, Vercelli e, Novara, prima di rientrare in Lombardia, a Milano.

La conclusione. L’ultima mattinata vedrà le auto rendere omaggio a Bergamo, che con Brescia dividerà il titolo di capitale della Cultura 2023, per poi passare a Ospitaletto, a Gussago e concludere la kermesse a Brescia, dove un percorso cittadino attenderà le vetture in gara. Quest’anno saranno 405 le vetture ammesse alla Mille Miglia, le cui iscrizioni saranno aperte dal 13 ottobre al 13 gennaio.