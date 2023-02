BMW SciAbile - Scendere in pista per andare oltre i limiti

Chissà quanti sorrisi si sono spalancati sui visi di chi ha preso parte al progetto SciAbile in questi primi vent’anni di attività sulle piste imbiancate di neve di Sauze d’Oulx, in Piemonte. Quei sorrisi sono la prova tangibile di come ogni limite, anche quello imposto dalla disabilità, possa essere superato. Il programma supportato da BMW Italia, che lo ha inserito tra le proprie attività di responsabilità sociale, celebra quest’importante anniversario tenendo fede alla missione di permettere a chi ha disabilità di cimentarsi sugli sci. Un’impresa possibile grazie ai maestri della Scuola Sci Sauze d’Oulx Project, diventati un riferimento italiano e non solo per la loro capacità nel guidare chiunque sulle piste.

Equipaggiamenti speciali. Con una competenza maturata negli anni, infatti, questi istruttori accompagnano le persone disabili, permettendo loro di sperimentare l’emozione dell’alta montagna e della discesa. Grazie a speciali attrezzature, i maestri possono far affrontare le piste a chi è affetto da handicap motori, sensoriali e cognitivi. Un percorso importantissimo per recuperare fiducia nelle proprie capacità e per spronarli a superare limiti che sembrano invalicabili.

Il progetto, che conta una trentina di istruttori, è stato avviato nel 2003: al primo corso gli allievi erano 33, ora sono oltre 200 per ogni stagione e in vent’anni il progetto ha offerto oltre 15 mila ore di lezione a oltre 1.500 persone. Quest’anno sono state introdotte tre novità: innanzitutto, è stato inaugurato uno chalet che è diventato il campo base della scuola, dove ospiti e accompagnatori vengono accolti. Poi, è stato istallato lungo il campo di pratica un tapis roulant che permette una più agevole risalita da parte degli allievi. Infine, è tornato nel team degli istruttori di SciAbile Davide Gros, che ha appena concluso un’importante esperienza come head coach della Nazionale Paralimpica Italiana.

Talenti residui. Per celebrare il compleanno sono arrivati a Sauz d’Oulx anche l’atleta paralimpica Carlotta Visconti, il pilota e fondatore della onlus Diversamente Disabili, Emiliano Malagoli, e alcuni atleti del progetto Obiettivo 3, creato da Alex Zanardi, che è stato a lungo ambassador di SciAbile e resta un punto di riferimento per l’iniziativa. “Il progetto è nato dalla voglia di fare qualcosa di nuovo”, ha spiegato Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia, “raggiungendo traguardi all’inizio neppure immaginati. Scoprendo quello che Zanardi chiama il talento residuo, un concetto che lui ha sempre riassunto così: quando la vita ti obbliga ad affrontare situazioni complesse come la disabilità o una menomazione puoi farlo in due modi: rimpiangendo per sempre quello che hai perduto o non ti è stato dato, oppure chiedendoti cosa puoi fare con quello che ti è rimasto”.