Milano Design Week - Sostenibilità e futuro al centro dell'Audi House of Progress

Anche ques'tanno l'Audi è presente alla Milano Design Week: nato dal Salone del Mobile e diventato famoso anche con il Fuorisalone, l'evento è ormai una vetrina internazionale non solo per l'industria italiana, la prima al mondo nel campo dell'arredamento, ma anche per brand esteri che vogliono cogliere l'opportunità per presentare la propria visione nel campo del design o dell'arte. Non sono da meno i grandi costruttori automobilistici, che ormai preferiscono eventi come quello milanese ai tradizionali saloni per illustrare, per esempio, l'approccio a temi fondamentali per il futuro come la sostenibilità e l'innovazione tecnologica. È il caso del marchio dei Quattro anelli e della sua ormai storica partecipazione alla Milano Desing Week con uno spazio apposito: l'Audi House of Progress, all'interno dell'hotel Portrait Milano, in corso Venezia, 11.

Arte e installazioni. Aperta fino al 23 aprile, la "casa" del brand tedesco si propone come uno spazio creativo, dove a risaltare è l'installazione "The Domino Act", creazione artistica caratterizzata da ventidue monoliti in acciaio specchiato disposti in modo circolare e realizzata dal collettivo Controvento su progetto di Gabriele Chiave. L'opera reinterpreta il concetto di sostenibilità attraverso quello del domino e riprende il tema principale della mostra evento Design Re-Evolution di Interni (co-prodotta dalla stessa Audi) e il concetto di economia circolare, inteso come risparmio di risorse, conservazione e riciclo dei materiali durante la produzione. Vengono così rappresentati i cicli chiusi delle materie prime a elevato impatto energetico (alluminio, acqua, plastica, vetro, carta, acciaio), richiamati da display tattili presenti all’interno dell’installazione. L'opera, che celebra la luce come elemento primario, ingloba la concept Skysphere per sottolineare l'approccio dell'Audi al progresso tecnologico e si inserisce all'interno di una piazza che diventa una sorta di tela da dipingere tramite un gioco di luci, ombre e perfino suoni.

Punto di incontro. L'installazione, realizzata ovviamente con materiali naturali e sostenibili, è quindi centrale all'interno di quello che vuole essere un punto di incontro e di aggregazione. Non a caso, lo spazio è animato da momenti di confronto non solo su architettura e design, ma anche su temi di attualità quali l'intellingenza artificiale e, ovviamente, le strategie di sostenibilità. Proprio di questo si è parlato durante l'Audi Night, l'evento che ha inaugurato la House of Progress. La presenza della Casa di Ingolstadt alla Design Week non si limita però a corso Venezia perchè l'installazione è replicata, in dimensioni ridotte, anche in Via Montenapoleone, dove, tra l'altro, è possibile ammirare uno stand dedicato all'Audi SQ8 e-tron e una teca che accoglie la prima e-bike prodotta dal costruttore tedesco. Infine, la presenza dell'azienda al Fuorisalone prosegue presso l’Università degli Studi di Milano nel contesto della mostra Design Re-Evolution con un ulteriore rimando al "The Domino Act".