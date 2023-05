Motor Valley Fest - Cina, elettrico, e-fuel: la Terra dei Motori è pronta alla sfida della transizione ecologica

Il Motor Valley Fest è nato con l'esplicito obiettivo di celebrare le eccellenze di un distretto automobilistico che ha raggiunto (e raggiunge ancora) punte di eccellenza senza precedenti a livello mondiale. La transizione ecologica, però, riserva enormi rischi per il futuro della Valle dei Motori, tra cambiamenti strutturali, passaggio all'elettrico, e-fuel, nuove generazioni di clienti, tecnologie rivoluzionarie e concorrenza sempre più agguerrita. Di questo e di tanto altro si è parlato al convegno inaugurale dell'evento, che ha visto il nostro direttore Gian Luca Pellegrini moderare una tavola rotonda con i rappresentanti dei marchi più rappresentativi della Motor Valley, da Dallara a Ferrari, da Ducati a Lamborghini, da Maserati a Pagani.

Le istituzioni. Ovviamente, il convegno è stato aperto con i saluti delle istituzioni, a partire dal padrone di casa, il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che sulle sfide per il futuro è stato chiaro: "La transizione va affrontata insieme. Abbiamo una storia straordinaria che vogliamo continuare nel tempo e per questo dobbiamo governare la transizione. Non è facile ma dobbiamo farlo, dobbiamo essere veloci per stare al passo che la politica ha stabilito e rendere il nostro territorio ancor più competitivo". A seguire è intervenuto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, secondo il quale è necessario "difendere le ragioni che nel secolo scorso hanno portato la nostra regione a livelli di eccellenza nella meccanica, nella meccatronica o nell'auto: ora, però, dobbiamo anche spingere sull'innovazione. Come Regione", ha aggiunto il politico, "abbiamo lavorato per irrobustire il settore automotive e ora dobbiamo continuare a spingere sulle nuove tecnologie. Abbiamo investito sui supercomputer o sull'intelligenza artificiale e credo che questo aiuterà il settore a vincere le sfide che si trova ad affrontare".

La tecnologia e la partita con la Cina. Ma quali sono queste sfide? A delinearle sono stati due partner della società di consulenza McKinsey, Andreas Cornet e Michele Bertoncello. Innanzitutto, Cornet ha descritto alcuni aspetti di particolare importanza per il futuro della Motor Valley, a partire da una nuova definizione di mobilità che ben si combina con le eccellenze della Motor Valley: Emotional Mobility, "perché le emozioni sono un ingrediente chiave per il successo di prodotti". Questa nuova forma di mobilità si dovrà però scontrare con "cambiamenti strutturali senza precedenti": Cornet ha citato l'impatto della Generazione Z sugli acquisti e le preferenze dei consumatori nel mondo del lusso, la sostenibilità ("un attributo sempre più chiave nel lusso"), la creazione di valore finanziario tra le realtà legate alle auto elettriche, nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, nonché l'evoluzione dei motori ("il mix evolverà verso una combinazione di tecnologie e sarà influenzato dai regolamenti: gli endotermici passeranno dal 79% del 2021 al 23% nel 2030, gli ibridi dal 37% al 15% e gli elettrici dal 7% al 40%"). Infine, per Cornet, "i costruttori cinesi stanno aumentando le capacità competitive: il Salone di Shanghai è stato un'impressionante dimostrazione visiva della crescita delle realtà locali". Si tratta di rischi, che per Bertoncello la Motor Valley deve prendere in seria considerazione per non rischiare la sua stessa esistenza. Il partner di McKinsey, dal canto suo, ha fornito un quadro dei cambiamenti specifici per il settore di riferimento della valle emiliana e che andranno a influenzare il futuro di aspetti quali la gestione del marchio o lo sviluppo di competenze e tecnologie. Emblematica la sua conclusione: la Motor Valley dovrà passare da un approccio incentrato sui "chilometri/orari" a un concetto di "emozioni indimenticabili/orari". In caso contrario, il futuro è sempre più a rischio.

Parola ai grandi marchi. I rappresentanti delle principali realtà della valle hanno accolto la presentazione McKinsey con una combinazione di preoccupazione e ottimismo. Per esempio, per l'amministratore delegato della Dallara, Andrea Pontremoli, "nella Motor Valley abbiamo tutte le tessere del puzzle, sta a noi metterle insieme: il distretto", ha aggiunto il top manager, "è in trasformazione, ma sicuramente la cosa più rischiosa è stare fermi. Dobbiamo muoverci in una qualche direzione e se lavoriamo insieme possiamo fare la differenza". Opinione, questa, condivisa da tutti i manager saliti sul palco del Teatro Pavarotti, sede della conferenza inaugurale. Del resto, come rilevato da Andrea Grasso, ad della Maserati, "è in atto un cambiamento epocale e il passaggio all'elettrico è solo una delle componenti di questa transizione". In tal quadro, la Casa del Tridente ha ormai fatto la sua scelta strategica: "Sarà il primo marchio della Motor Valley a diventare totalmente elettrico". E la trasformazione è iniziata con la GranTurismo Folgore. "Le prime impressioni confermano la nostra scelta", ha sottolineato Grasso, ricordando come quest'anno sarà dato l'addio ai motori V8 e l'anno prossimo sarà in vendita l'ultimo modello con un frazionamento storico per la Maserati: "È anche un modo per celebrare il nostro cambiamento".

Gli e-fuel. Ovviamente, non poteva mancare un passaggio su uno dei temi caldi del momento per il settore automobilistico, la deroga agli e-fuel nel bando delle auto endotermiche per il 2035. Per Pontremoli, "il governo italiano ha avuto il grande merito di riaprire la questione. Il tema è stato riaperto e il governo tedesco ci si è fiondato dentro con il sostegno della Volkswagen. Si è aperta una breccia". "Non so quale sarà la soluzione, ma ritengo sia importante che la politica fissi degli obiettivi e lasci all'industria la possibilità di fare ricerca e trovare le soluzioni", ha aggiunto Pontremoli, sottolineando come al momento sia il motorsport a spingere sulla sperimentazione di soluzioni alternative al solo elettrico: "Si sta tornando agli anni 50, quando nelle corse si sperimentavano soluzioni che poi arrivavano sulle strade". Stephan Winkelmann, ad di Lamborghini, ha invece rimarcato come la Casa di San'tAgata Bolognese non abbia alcuna fretta di "prendere una decisione" sui carburanti alternativi: "Qualsiasi cosa si deciderà, la 'conditio sine qua non' sarà sempre quella di produrre vetture ad alte prestazioni". Di sicuro, sarà prima necessario avere "un quadro migliore" degli sviluppi tecnologici. Grasso è stato più netto, facendo capire come per Maserati gli e-fuel non siano, almeno per ora, una possibilità per il futuro. "Per noi non cambia l'intenzione di diventare totalmente elettrici", ha spiegato il manager, evidenziando, però, l'appartenenza a un gruppo come Stellantis, che sta investendo proprio sugli e-fuel.

Le ricette. Alla fine della tavola rotonda il nostro direttore ha chiesto a tutti i manager delle ricette per affrontare le sfide. Per Pontremoli sarà necessario "costruire le competenze del futuro". Dello stesso avviso Winkelmann, secondo il quale ci sarà bisogno anche di puntare sulla formazione. "L'importante", ha proseguito Claudio Domenicali, ad della Ducati "è non crogiolarsi sulla storia o la nostalgia: dobbiamo confrontarci tra di noi e avere un sostegno istituzionale a livello territoriale e nazionale". Del resto, per Domenicali, la "Motor Valley è ben posizionata per sopravvivere anche tra dieci anni perché vende prodotti di fascia alta ed emozionali e lo fa con un valore aggiunto eccezionale, la connotazione del Made in Italy". "Questa terra dimostra l'eccellenza e l'audacia italiana. È un capitale incredibile per l'Italia. Siamo seduti su un tesoro che con audacia possiamo sfruttare ancor di più", ha messo in chiaro Grasso, mentre Livia Cevolini, numero uno di Energica Motor, ha chiuso con uno slogan: "La Motor Valley vincerà sempre se faremo squadra".