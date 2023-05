Cupra X Open Stage Road To Music - Cupra X Open Stage Road To Music, così la Casa si avvicina ai giovani artisti

Sono sempre più dinamiche e interessanti le "mosse" di Cupra per andare a conquistare il consenso del pubblico più giovane, dalle scelte strategiche del reparto CMF (colori-materiali-finiture) fino alle collaborazioni con altri brand leader nel mondo della musica e dei social media. Così dopo aver annunciato qualche tempo fa la collaborazione strategica con Primavera Sound, Boiler Room e Rosalia, la Casa presenta ora un nuovo e originale progetto, il "Cupra X Open Stage. Road To Music". L'affancamento, per l'appunto, è a Open Stage, un’innovativa startup che che sta cambiando l'intrattenimento urbano grazie a totem installati in spazi pubblici prenotabili tramite app: in questo modo, giovani musicisti hanno l'occasione di esibirsi e farsi conoscere dal pubblico.

Anche con TikTok. Il progetto "CUPRA X Open Stage. Road To Music" vede anche la partecipazione di TikTok, la piattaforma di sharing video con la crescita più importante del momento e si sviluppa in tre frasi: la prima ha già visto dei giovani artisti italiani emergenti (come Kharfi, Edmmaro, DJ Nuzzle e gli Stunt Pilots con ZoVavaldi) sfidarsi nella challenge #CUPRAbeat, ovvero la creazione di una traccia musicale realizzata con campionature del sound di Cupra Formentor Tribe Edition, sulla quale è stato installato un totem Open Stage dando vita di fatto ad palco multimediale e itinerante che potrà essere utilizzato da quattro creativi selezionati dalla community di Open Stage. La seconda fase, denominata "Cupra Talks: Music Edition", si è svolta giovedì 23 maggio al Cupra Garage di Milano; nel proprio spazio, il brand ha ospitato un talk basato sulla riflessione del ruolo della musica e delle possibilità che la piattaforma Open Stage sta offrendo ai giovani artisti. Durante la serata, conclusa con un Dj set, è stato annunciato anche il nome del creativo che assieme a Federico Falletti parteciperà alla terza e conclusiva fase del progetto: si tratta di "Road To Music", il viaggio che a bordo di CUPRA Formentor Tribe Edition porterà i musicisti fino a Barcellona per il Primavera Sound, festival che si terrà nella città spagnola l’ultimo weekend di giugno.