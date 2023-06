1000 Miglia Green - Dritti al cuore della capitale

Una lunga cavalcata ha portato i concorrenti della 1000 Miglia Green da Cervia fino al cuore della capitale: come da tradizione, infatti, la seconda tappa della Freccia Rossa si è conclusa, anche per le vetture eco, con la spettacolare passerella di via Veneto. La giornata ha previsto passaggi da San Marino, Senigallia, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno: un percorso diverso da quello dello scorso anno, che comprendeva il “taglio” trasversale della Penisola all’altezza del Lago Trasimeno. Venti le prove cronometrate previste per gli equipaggi della Green, alle quali se ne aggiungevano due di media e i controlli orari di Pesaro e Macerata. A sera, la classifica assoluta vedeva ancora al comando Piva-Ferraglio con una Tesla Model Y, che precedevano i nostri portacolori Magni-Confalonieri (Polestar 2) e Azzarello-Orlandini (Ford Mustang Mach-E); sesta posizione per un altro degli equipaggi di Quattroruote in gara, quello composto da Fabio Sciarra e Leonardo Spacone (Audi Q8 55 e-tron).

La terza tappa. Oggi la 1000 Miglia riparte in direzione Nord: da Roma la carovana farà rotta su Siena, per sostare nella splendida cornice di Piazza del Campo; poi proseguirà per Pistoia, valicherà l’Appennino con la statale dell’Abetone, passerà da Modena e Reggio Emilia per arrivare infine a Parma. Dopo l’iniziale prova di media del Monte Cimino, per le vetture della Green sarà la volta di quelle cronometrate intorno al Lago di Bolsena, che precederanno il controllo orario di Radicofani e l’omonima prova di media. Altre sedici prove cronometrate sono previste in Val d’Orcia, intervallate da quella di media di Castiglione d’Orcia, prima dell’arrivo a Parma.

