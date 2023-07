Sergio Marchionne - Sono già passati cinque anni

Vittorie ed errori. A quel punto, però, l'Italia è per Marchionne solo un piccolo pezzo di un impero sempre più grande. I suoi orizzonti sono globali grazie alla progressiva acquisizione del controllo della Chrysler, iniziata nel 2009: è la grande vittoria del top manager, perché abbatte le sempiterne diffidenze degli americani verso gli italiani. Oltreoceano, il percorso di Marchionne è l'inverso di quello vissuto in Italia: nel 2004 viene trattato con supponenza dai grandi investitori e giornali americani per la sua determinazione nel prefigurare un futuro per la Fiat; dieci anni dopo, nel 2014, è una superstar per qualsiasi organo di stampa, commentatore o politico americano. Del resto, Marchionne riesce a salvare una delle Big Three di Detroit, ottenendo grandi risultati laddove hanno fallito perfino i tedeschi della Daimler. Non pare un caso. Gli Stati Uniti sono il campo di battaglia dove il top manager raggiunge i risultati più insperati e per questo più clamorosi: è a New York che risolve la grande partita della put option con General Motors ed è a Washington che ottiene la fiducia del presidente Barack Obama e di un'amministrazione sempre molto restia a dare credito agli italiani quando si tratta di grandi operazioni come nel caso dell'alleanza Chrysler. Ovviamente, nella vita di Marchionne non ci sono solo vittorie, ma anche grandi sconfitte, tra cui la mancata acquisizione della Opel per l'opposizione dei sindacati o il fallimentare tentativo di fusione con la General Motors per la contrarietà di Mary Barra, e tanti errori che lui stesso ammette e riconosce: il fallito tentativo di rilancio della Lancia con il rebadging di prodotti Chrysler, le titubanze sull'Alfa Romeo, gli scarsi risultati sportivi della Ferrari. Non mancano le critiche per la scelta di Amsterdam quale sede prima del gruppo Fiat Chrysler e poi della Casa di Maranello, per la scarsa convinzione sull'elettrico, per le conseguenze sui lavoratori della battaglia con i sindacati italiani, per il suo stipendio elevato o per la sua ossessione al taglio del debito. Detto questo, è sempre difficile riassumere in poche righe i risvolti non solo storici dell'opera di una manager come Marchionne: di certo, l'ex timoniere del Lingotto rimane comunque nella storia, nel bene o nel male.