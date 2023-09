Unrae - Ultimi giorni per candidarsi alle borse di studio sul marketing automobilistico

L'Unrae ha fissato per il 30 settembre prossimo il termine ultimo per la partecipazione al bando per le borse di studio che l'associazione delle Case estere assegna ogni anno alle migliori tesi di laurea in marketing automobilistico. Il bando è rivolto a studenti laureati fra il primo ottobre 2022 e il 31 luglio 2023 con voto non inferiore a 105/110.

I premi. I vincitori riceveranno un premio di 1.200 euro e avranno anche la possibilità di accedere a un eventuale stage semestrale presso una delle Case associate all’Unrae. Inoltre, anche per quest'anno è confermata la possibilità di iscrizione gratuita al Master in Marketing Automotive promosso dall’Accademia Editoriale Domus (AED) con Quattroruote.

I numeri. L’iniziativa dell’Unrae, giunta quest’anno alla 23esima edizione, ha finora premiato 190 studenti: 142 provengono da corsi di laurea in Economia, Marketing e simili, 16 da Scienze della Comunicazione, 9 da Ingegneria, 8 da Lettere e Lingue, 7 da Scienze Politiche, 5 da Scienze Statistiche, ma sono rappresentate anche Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza. L’Università di Torino con 20 borse vinte è l’ateneo con più premiati. Al secondo posto La Sapienza di Roma con 19, seguita dalla Luis Guido Carli di Roma con 18, da Venezia Ca’ Foscari con 17, da Milano Bocconi con 12 e da Roma Tre e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano con 10. I restanti 84 studenti premiati provengono da oltre 40 atenei di tutte le regioni italiane.