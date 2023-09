Italian Motor Week - Eventi in tutta Italia dall'11 al 17 settembre

Prende il via dall'11 al 17 settembre la prima edizione dell'Italian Motor Week, evento promosso da Città dei Motori in collaborazione con il ministero del Turismo e l'Aeronautica Militare per celebrare in tutta la nazione il Made in Italy nel campo dell'automotive. Le regioni coinvolte sono Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania e Sicilia e gli eventi spaziano dai raduni alle conferenze, dalle mostre a tema fino all'apertura straordinaria di musei e fabbriche che hanno reso unica l'Italia nel panorama mondiale. Alcune delle manifestazioni prevedono visite guidate su prenotazione.

Musei, mostre, conferenze e raduni. Tra i luoghi più conosciuti citiamo la fabbrica Maserati, i musei Ferrari di Modena e Maranello, il Museo Stanguellini, la collezione Panini, il Museo della Pagani, i circuiti di Monza e Imola ed il Lingotto, ma sono previste anche numerosissime conferenze e mostre a tema sui personaggi più famosi del motorismo italiano come Enzo Ferrari, Tazio Nuvolari, Ferruccio Lamborghini ed Achille Varzi. Alcuni eventi, infine, affiancano le auto alla tradizione enogastronomica e al turismo, che proprio grazie alla passione globale per i motori rivestono un ruolo importante in molte zone. Il calendario completo di tutti gli eventi è disponibile sul sito ufficiale di Italian Motor Week.