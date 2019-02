Al centro dell'attenzione per i possibili investimenti da parte di Amazon e GM, la Rivian è protagonista anche della nostra sezione dedicata alle foto spia. Un esemplare del pick-up elettrico R1T è stato infatti fotografato durante i collaudi in vista della produzione di serie, dopo l'anteprima al Salone di Los Angeles. Al di là delle barre sul tetto, il veicolo è identico a quello delle foto ufficiali, senza camuffature di sorta. Cerchi di lega, tinta della carrozzeria e gruppi ottici corrispondono ed è visibile anche il bordo dello sportello tra i sedili posteriori e il vano di carico che consente di accedere al bagagliaio aggiuntivo.

Dopo pick-up e Suv, una sportiva ispirata ai Rally Raid. In una delle immagini la vettura si trova vicino a una struttura dalla quale si scorge il profilo di un altro veicolo di colore azzurro. Trattandosi del quartier generale della Rivian, in Michigan, è probabile che quella sagoma appartenga a un modello non ancora presentato: a oggi, infatti, sono stati annunciati solo l'R1T e la Suv R1S. La Rivian ha dichiatato proprio a Los Angeles di essere al lavoro anche su una sportiva ispirata al mondo dei Rally Raid e quindi l'ipotesi più probabile è che quello azzurro sia un mascherone di quel progetto. Si tratterebbe ancora di un prototipo molto grezzo, utile solo per valutare ingombri ed ergonomia, ma sufficiente come indizio per il futuro, con proporzioni totalmente diverse dai due modelli già presentati. Gli unici indizi visibili sono la presenza di quattro portiere e di parafanghi molto bombati, con il tetto arcuato che chiude verso la zona posteriore e probabilmente l'assetto vistosamente rialzato.