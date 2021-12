Alfa Romeo Tonale

Sulla neve. Altre testimonianze ci arrivano dalle Alpi, un ottimo banco di prova per collaudare una Suv, ma non così lontano da sguardi indiscreti se i test avvengono nel bel mezzo della stagione sciistica. Così, è in questi giorni possibile fotografare la vettura parcheggiata nei pressi delle strutture alberghiere di Livigno, come capitato a Niccolò Cusumano, a cui si devono le immagini che pubblichiamo. Da una di queste è addirittura possibile scorgere il trilobo finalmente scoperto – a quanto pare, il più grande di sempre su un’Alfa Romeo di serie – mentre da una vista laterale il dettaglio della maniglia posteriore lascia intravedere dietro di essa la consueta scanalatura sulla carrozzeria. Sembra quindi che quelle della Tonale di serie saranno delle maniglie posteriori di tipo tradizionale, e non nascoste all’altezza del montante C come sulle varie 147, 156 e Giulietta, al contrario di quanto ipotizzato in estate in occasione di un precedente avvistamento.