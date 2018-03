Dopo mesi di indiscrezioni, la Daimler e la BMW annunciano ufficialmente la fusione tra le rispettive società di servizi per la mobilità. I due gruppi tedeschi hanno in particolare firmato un accordo per la creazione di una joint venture paritetica e la costituzione di un'unica società attiva nel campo del car sharing, del trasporto a chiamata, della gestione dei parcheggi e nelle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

Nasce il colosso del car sharing. L'accordo era ormai nell'aria da tempo. Il gruppo di Stoccarda, all'inizio del mese, ha sottoscritto un accordo per rilevare il 25% di car2go Europe dal socio Europcar, mentre un mese prima la società di Monaco di Baviera aveva acquisito il 50% di DriveNow dalla Sixt. Entrambe le operazioni erano viste come funzionali alla fusione tra car2go e DriveNow e alla creazione di un colosso del car sharing con oltre 4 milioni di clienti e una flotta di 20 mila veicoli in 31 città di tutto il mondo.

Alleanza ad ampio raggio. L'accordo non riguarda, però, solo il mondo del car sharing, perché coinvolge anche i servizi di mobilità on-demand forniti da moovel e ReachNow e il ride hailing di mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi e Beat con oltre 13 milioni di clienti e quasi 140 mila conducenti. Rientrano nell'alleanza anche ParkNow e Parkmobile, app capaci di aiutare gli utenti nella ricerca del parcheggio, nonché ChargeNow e ulteriori strumenti digitali per l'individuazione delle stazioni di ricarica dei veicoli elettrici.

Si punta alla crescita. L'obiettivo dei due gruppi è ora quello di creare un unico fornitore di servizi per la mobilità, che sappia crescere in modo sostenibile e conquistare la leadership globale in un mercato sempre più concorrenziale. "Come pionieri dell'ingegneria automobilistica, non lasceremo il compito di plasmare la futura mobilità urbana agli altri. Vogliamo unire la nostra esperienza e il nostro know-how per sviluppare un ecosistema unico e sostenibile per gli spostamenti urbani", ha affermato Dieter Zetsche, numero uno del gruppo Daimler. "Questa alleanza renderà più semplice per i nostri clienti scoprire le soluzioni di mobilità a zero emissioni", ha aggiunto Harald Krüger, ceo del gruppo BMW. "Restiamo concorrenti nel settore delle auto premium, ma l'unione nell'offerta di servizi sarà un grosso segnale per i nostri nuovi competitor".