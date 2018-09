Carburanti

La promessa è impegnativa: “Intendiamo inoltre eliminare le componenti anacronistiche delle accise sulla benzina”, si legge sul cosiddetto “Contratto per il governo del cambiamento” firmato a maggio dal capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, e dal segretario della Lega, Matteo Salvini. La promessa è tornata d’attualità ieri, quando il sottosegretario all’economia, il leghista Massimo Bitonci, in un’intervista al Messaggero, ha ribadito il concetto in vista del ddl bilancio, che l’esecutivo sta scrivendo proprio in queste settimane: “Cancelleremo le accise più datate”.

Quali sono più “datate”. Ma che vuol dire “datate”? Difficile dirlo. Anche perché le accise a cui i politici fanno in genere riferimento sono state soppresse nel 1993 e sostituite da un'aliquota unificata, più volte ritoccata all'insù nei decenni successivi. Ma a prescindere dalle tecnicalità, quando parlano di accise "datate" o "anacronistiche" i politici si riferiscono in genere, agli aumenti decisi in situazioni di particolare emergenza finanziaria ma mai aboliti a emergenza superata. A partire dalle 1,90 lire (dell’epoca) volute dal governo Mussolini per contribuire a finanziare la guerra d’Etiopia del 1935-1936. Nel "pacchetto" di "componenti anacronistiche" dovrebbero dunque rientrare anche gli incrementi approvati in occasione della crisi di Suez del 1956 (14 lire di allora), dopo il disastro del Vajont del 1963 (10 lire), in seguito all’alluvione di Firenze del 1966 (10 lire) e per il terremoto del Belice del gennaio 1968 (10 lire). Ma sono indubbiamente anacronistici anche i maxi aumenti decisi per finanziare le ricostruzioni del Friuli dopo il terremoto del 1976 (99 lire) e dell’Irpinia dopo il sisma del 1980 (75 lire). Per semplicità fermiamoci qui, anche se i ritocchi decisi in occasione delle missioni militari in Libano nel 1983 (205 lire) e in Bosnia nel 1996 (22 lire) dovrebbero certamente rientrare a pieno titolo in questo "pacchetto".

Prezzi giù, in media, di 138 millesimi. Se il taglio riguardasse tutti gli aumenti decisi fino al 1980, la riduzione della componente accisa sui prezzi dei carburanti si attesterebbe a 0,1135 €/l, equivalente a un taglio dei prezzi alla pompa superiore a 138 millesimi di euro al litro. Ipotizzando che la decurtazione della componente accisa sia identica per benzina e gasolio, tutto ciò significherebbe una riduzione dei prezzi, rispetto all’ultima rilevazione dei prezzi medi da parte del ministero dello Sviluppo economico (1,629 €/l per la verde e 1,507 €/l per il gasolio), rispettivamente dell’8,5% e del 9,2%. Mica male.

Un buco da 4 miliardi di euro.Il rovescio della medaglia è, ovviamente, l’impatto sui conti pubblici. Ipotizzando, per semplicità, che la manovra non incida sui consumi, che in realtà potrebbero aumentare proprio grazie alla sensibile riduzione dei prezzi (ciò che spera il governo per compensare, in parte, la riduzione degli incassi), il taglio equivarrebbe a una riduzione della componente fiscale dell’11% per la benzina e del 12,8% per il gasolio. Considerando che nel 2017 i carburanti hanno garantito allo stato 32,4 miliardi di euro, un taglio medio del gettito del 12% provocherebbe un buco, per le casse dell'erario, di circa 4 miliardi. Solo per dare un’idea, la tassa automobilistica, il cosiddetto bollo, vale circa 6,3 miliardi.