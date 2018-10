“Sono così lontano, culturalmente, dall’idea di vendere, che anche quando ho ricevuto offerte mirabolanti ho storto il naso e detto di no. Almeno finché ci sarò io Brembo rimarrà sicuramente italiana, ma credo che anche i miei successori (la figlia Cristina e il genero Matteo Tiraboschi, vice presidente esecutivo, ndr) la pensino come me”. Alberto Bombassei, presidente e maggior azionista (con il 53,5%) della Brembo sgombra il campo a qualunque ipotesi di cessione della multinazionale dei freni. “Noi siamo compratori, non venditori”, ha rimarcato, sottolineando come il gruppo bergamasco “tra tre mesi aprirà il quinto stabilimento in Cina, destinato al mercato locale”.

L’operazione Magneti Marelli e la globalizzazione. Bombassei, sollecitato dalle domande di Pierluigi Bonora, promotore di #FORUMAutoMotive, non ha però bocciato l’operazione Magneti Marelli, ceduta per 6,2 miliardi di euro ai giapponesi di Calsonic Kansei (a loro volta controllati dal fondo Usa KKR). “Anche noi eravamo a un certo punto in lista come possibili acquirenti, ma sinceramente Magneti Marelli non era alla nostra portata, anche sotto il profilo industriale. Bisogna pensare che ormai la componentistica è globale. Noi stessi siamo fornitori globali e l’Italia rappresenta meno del 10% del nostro fatturato. Da dove viene il capitale ormai non importa nulla a nessuno, l’importante”, ha aggiunto, “è salvaguardare l’occupazione e il know how”. E, in questo senso, secondo Bombassei non c’è pericolo di colonizzazione: “basta guardare alla crescita di Pirelli, che continua a essere gestita da ‘teste’ italiane, dopo l’ingresso di ChemChina o del gruppo nautico Ferretti con i cinesi di Weichai”. Su una cosa, però, non si discute: il Made in Italy, che va “valorizzato sempre di più perché significa qualità innovazione e tecnologia. Siamo il secondo Paese industriale in Europa. Dobbiamo esserne consapevoli. E anche per questo un’eventuale uscita dall’euro sarebbe un disastro clamoroso”.

Il ricordo di Marchionne e le stoccate al Governo. Bombassei, che oggi ha ricevuto il Dekra Road Safety Award da Toni Purcaro, vice presidente esecutivo del colosso del testing, ha ricordato il suo rapporto di “grande feeling” con Sergio Marchionne, “un uomo di grandissima intelligenza e altrettanto grande visione. Dal carattere non facilissimo, ma che ha fatto cose eccezionali”. E non ha risparmiato stoccate, anche piuttosto dure, all’attuale governo sulle infrastrutture (“sono necessarie alla crescita del Paese”), sui programmi elettorali (“avendo promesso il paradiso a tutti, ora ci si è accorti che il biglietto per il paradiso è carissimo e qualcosa bisogna tagliare”), sui passi indietro fatti per Industria 4.0 e sul distacco della politica dai corpi intermedi (Confindustria, sindacati), per la verità già avviato da Matteo Renzi. “Abbiamo il dovere di pretendere che chi ci governa“, ha rimarcato, “abbia almeno la competenza. E invece c’è un ragazzo, senza dubbio molto intelligente, che come primo lavoro fa il ministro del Lavoro (chiaro il riferimento al vice premier Luigi Di Maio, ndr)”.

Diesel e guida autonoma. Per il patron di Brembo, “salvo che negli Usa, il diesel è stato messo al bando nel resto del mondo. Credo che così non abbia un futuro, anche se ormai i nuovi motori sono pulitissimi. E non è che con le auto alimentate a benzina le cose migliorino granché. Penso che, in attesa dell’elettrico, per molti anni l’ibrido sarà prevalente”. E la guida autonoma? “Arriverà molto, molto più avanti. Ma già oggi “, ha risposto, ”con quella assistita e i tanti sistemi tecnologici di cui dispongono le auto si è riusciti, spesso e volentieri, a ridurre le conseguenze deleterie di comportamenti di guida poco intelligenti”.