The reason that the small truck business in the U.S. is such a go to favorite is that, for many years, Tariffs of 25% have been put on small trucks coming into our country. It is called the “chicken tax.” If we did that with cars coming in, many more cars would be built here.....

.....and G.M. would not be closing their plants in Ohio, Michigan & Maryland. Get smart Congress. Also, the countries that send us cars have taken advantage of the U.S. for decades. The President has great power on this issue - Because of the G.M. event, it is being studied now!

Stop ai sussidi per l'elettrico. Come rappresaglia per il piano da lacrime e sangue della GM, il capo della Casa Bianca ha anche minacciato di bloccare tutti i sussidi governativi alla General Motors , inclusi i fondi stanziati per le auto elettriche del gruppo di Detroit.

....for electric cars. General Motors made a big China bet years ago when they built plants there (and in Mexico) - don’t think that bet is going to pay off. I am here to protect America’s Workers!

Una scommessa che non paga. In un paio di tweet il numero uno della Casa Bianca ha fatto sapere di essere "molto deluso dalla General Motors e dal suo ceo, Mary Barra, per la chiusura degli stabilimenti in Ohio, Michigan e Maryland. Niente verrà chiuso in Messico e Cina. Gli Stati Uniti hanno salvato la General Motors e questo è il grazie che riceviamo. Ora stiamo esaminando il taglio di tutti i sussidi, inclusi quelli per le elettriche", ha continuato. "La GM ha fatto una grande scommessa in Cina anni fa, quando ha costruito le sue fabbriche nel Paese asiatico (e in Messico): non credo che la scommessa stia per pagare. Sono qui per proteggere i lavoratori americani".

This year, General Motors received a $514 million tax break as a result of Trump’s tax giveaway to the wealthy. But...

Le reazioni del mondo politico Usa. Anche il senatore Bernie Sanders si è espresso con parole di fuoco nei confronti del piano di ristutturazione. "Quest'anno, la General Motors ha fruito di una detrazione fiscale di 514 milioni di dollari", ha scritto sul suo profilo Facebook, "ma anziché utilizzare questi soldi per aumentare i salari, i benefici o incrementare i posti di lavoro, sta facendo l'esatto opposto". E ha rincarato la dose definendo il piano "oltraggioso". "Siamo chiari, la società non è povera", ha sottolineato Sanders, "e non è in fallimento. Quest'anno la GM ha realizzato profitti per 6 miliardi di dollari e ha avuto abbastanza fondi per acquisire 100 milioni stock buyback arricchendo i suoi azionisti. L'anno scorso ha assegnato al Ceo un compenso di 22 milioni di dollari, 295 volte più di un lavoratore medio della GM. Grazie al governo Trump, ha anche ricevuto 600 milioni in vantaggiosi contratti federali. I contratti governativi", ha concluso il senatore, "dovrebbero andare a società che creano posti di lavoro in America, non a imprese che li stanno eliminando. L'avidità della General Motors sta distruggendo il tessuto sociale americano".

Giù il titolo in Borsa. I veicoli elettrici della GM attualmente hanno diritto a un credito d'imposta di 7.500 dollari secondo la legge federale: non è stato specificato in che modo l'amministrazione Trump potrebbe limitare o eliminare totalemente questi crediti (che tra l'altro sono indirizzati agli acquirenti e non alla Casa) oppure se il governo avesse in mente altri sussidi. In ogni caso le dure parole di Trump e i dettagli della ristrutturazione hanno scosso gli investitori e le reazioni a Wall Street non si sono fatte attendere: le azioni della GM martedì hanno lasciato sul terreno il 2,6%.