Rallentamento. Vincenzo Boccia, presidente della Confindustria, non usa mai la parola recessione per spiegare l’andamento del ciclo economico, ma pronuncia un termine che fa anche parte del gergo automobilistico. Del resto l’occasione è quella del tavolo sul futuro dell’automotive riunito a Torino e a cui, oltre l’Anfia e le altre associazioni di filiera che fanno capo a viale dell’Astronomia, ha partecipato anche Fiat Chrysler, coinvolta per un "atto di responsabilità e correttezza verso il primo produttore del Paese". Il tavolo, coordinato dal vice presidente di Confindustria per le politiche industriali, Giulio Pedrollo, si propone di "pervenire entro due mesi a un piano strategico che contenga una visione di breve, medio e lungo termine per governare la transizione nel settore dell’auto e prepararci a un’idea di futuro".

Il bonus/malus danneggia 14 modelli italiani. Per Boccia, il governo deve "aprire una stagione delle soluzioni. Non basta più attribuire solo delle colpe". E le cose devono cambiare, a partire da Torino, "città-simbolo" dell’industria manifatturiera italiana, la seconda in Europa, e proprio dall’automotive. Perché, "serve consapevolezza" dell’importanza di questa filiera e occorre una "reazione alla legge del bonus/malus che danneggia 14 modelli di produzione italiana. Dobbiamo arrivare a fare una proposta", aggiunge Boccia "per evitare quei provvedimenti che non prevedano in via preventiva quale impatto avranno sull’industria italiana, il che è un fatto gravissimo". Occorre, sottolinea ancora, che si investa in innovazione, mentre invece "la manovra riduce della metà il credito d’imposta per ricerca e sviluppo. Solo la Tav genererebbe 50 mila posti di lavoro". "Se poi fossero sbloccati tutti i cantieri sopra i 100 milioni di euro", rimarca il numero uno degli industriali, "si creerebbero ulteriori 400 mila posti di lavoro. Siamo in una fase di rallentamento dell’economia globale, che ha come effetto l’aumento della concorrenza. Noi come Paese dobbiamo reagire. Questa è anche la preoccupazione del mondo dell’auto".

Scudieri, serve credito d’imposta. Il presidente dell’Anfia, Paolo Scudieri, ricorda i numeri della filiera: 5.700 imprese, 100,4 miliardi di fatturato, pari al 6% del Pil, quasi 259 mila addetti e 74,4 miliardi di gettito fiscale nel 2017. Ecco perché, dice, "l’industria dell’auto è fondamentale per la tenuta e la crescita del nostro Paese. Abbiamo sfide straordinarie da affrontare e una transizione tecnologica più veloce di quanto si possa immaginare. Serve allora un credito d'imposta strutturale su ricerca e sviluppo. E pure le infrastrutture sono necessarie per affiancare lo sviluppo dell’automotive, perché consentono di attrarre investimenti dall’estero. Ecco", sottolinea ancora, "l’Italia deve essere attrattiva anche in questo settore per i capitali stranieri, dobbiamo offrire loro un’ospitalità senza pari. Sia chiaro, il nostro non è un lamento, ma l’invito a focalizzarsi sullo stato dell’arte di un settore di fondamentale importanza per il Paese”.