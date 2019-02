La vicenda della De Tomaso si conclude con un'amara sentenza per Gian Mario Rossignolo, l'imprenditore protagonista di un tentativo di rilancio fallimentare dello storico marchio automobilistico emiliano. Il Tribunale di Torino ha infatti comminato una pena di 5 anni e sei mesi di reclusione a Rossignolo per la bancarotta del 2012.

Coinvolto anche il figlio Gianluca. Al figlio Gianluca è stata invece inflitta una pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione. Entrambi sono stati condannati per varie ipotesi di reato, tra cui bancarotta fraudolenta, malversazione e truffa ai danni della Regione Piemonte e del ministero dell'Economia. Il tribunale, che ha prosciolto gli accusati dai reati di falso in scrittura privata e di tentata truffa ai danni della Regione Toscana, ha inoltre imposto ai due Rossignolo e a Giuliano Malvino, amministratore di una società in rapporti con la De Tomaso, di pagare un risarcimento danni di 5 milioni alla curatela fallimentare dell'ex azienda automobilistica.

Ai lavoratori nessun risarcimento. Nessun risarcimento toccherà, invece, ai lavoratori finiti al centro dell'inchiesta. Le autorità inquirenti hanno infatti iniziato a indagare sugli oltre 7 milioni di euro di finanziamenti concessi dall'Unione Europea per corsi di formazione mai tenuti. Oltre all'utilizzo di false fideiussioni, i fondi pubblici sono finiti nelle tasche dei dirigenti e non per pagare la formazione di gran parte dei 900 dipendenti passati alla De Tomaso con l'acquisto dello stabilimento Pininfarina di Grugliasco. I Rossignolo hanno tentato di rilanciare il marchio fondato a Modena nel 1959 dal pilota italo-argentino Alejandro de Tomaso con una complessa operazione durata ben pochi anni nonostante grandi promesse e aspettative. L'intera vicenda parte nel 2009 con l'acquisto non solo dell'impianto alle porte di Torino ma anche dello stabilimento della ex Delphi di Livorno. L'obiettivo era produrre veicoli innovativi a partire dalla concept Deauville presentata nel 2011. Tuttavia il progetto non ha mai trovato slancio nonostante le promesse di Rossignolo sull'arrivo di consistenti risorse finanziarie garantite da fantomatici investitori esteri, tra cui non meglio precisati finanziatori indiani e cinesi. La parola fine sull'intera vicenda è stata posta a metà 2012 dai tribunali di Livorno e Torino con la dichiarazione di fallimento della De Tomaso e poi con i successivi arresti prima di Gian Mario e quindi di Gianluca Rossignolo nonché di altre persone coinvolte a vario titolo nel crack.