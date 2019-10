Ancora nessuna soluzione per la questione della Brexit: dopo oltre cinque ore di dibattito e con pochi voti a favore (322 contro 306), la Camera dei Comuni ha approvato un emendamento promosso dagli ex conservatori ribelli e dai partiti di opposizione per rinviare il voto sull’accordo raggiunto giovedì con Bruxelles: il testo chiede di gestire l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea fino a quando tutta la legislazione associata non sarà approvata, anche dopo il termine ultimo del 31 ottobre: è dunque saltata la procedura di votazione sulla mozione del governo legata all’intesa.

Nuovo schiaffo al governo. Il voto favorevole all’emendamento, proposto innanzitutto dal deputato Oliver Letwin, rappresenta un altro duro colpo per il governo britannico, che già sotto la guida di Theresa May ha dovuto subire la bocciatura di un precedente accordo con la Ue. Johnson, che si trova ora nella stessa difficile situazione del suo predecessore dovendo gestire una vicenda delicata senza avere il pieno appoggio dei deputati, ha deciso di ritirare la mozione e promesso di presentare in tempi strettissimi - la prossima settimana - la legge attuativa della Brexit. Il premier, comunque, non intende chiedere a Bruxelles un rinvio rispetto al termine ultimo del 31 ottobre, come invece stabilisce il Benn Act approvato a settembre (il quale vincola il premier a chiedere una proroga senza l'assenso del parlamento a un accordo sulla Brexit). Parlando in aula dopo il voto, Johnson ha escluso categoricamente l’intenzione di chiedere un altro rinvio e si è detto convinto di poter ottenere il via libera dei Comuni in tempo utile affinché il Regno Unito possa lasciare l'Unione il prossimo 31 ottobre. Non è chiaro come voglia agire il premier per aggirare il Benn Act, anche se circolano ipotesi sulla possibilità di inviare oltre-manica una prima lettera per il rinvio e subito dopo una seconda per ritirare la richiesta.

Caos istituzionale. Quanto avvenuto oggi a Westminster genera ulteriore incertezza e causa un nuovo scontro istituzionale: Johnson ha sempre detto di voler rispettare la scadenza - con o senza accordo - e la ferma volontà di non chiedere alcuna proroga, il che mette in discussione la legge che esclude esplicitamente un'uscita dalla Ue senza un deal e pone le basi per un nuovo braccio di ferro nelle aule dei tribunali. Nelle ultime ore, del resto, erano emersi molti segnali di insoddisfazione e la partita per convincere gli indecisi appre sempre più difficile. Eppure, Johnson era riuscito a portare dalla sua parte alcuni dei Brexiteer più convinti, come il gruppo dei cosiddetti 'Spartani', primi fautori della bocciatura del piano di Theresa May, e quindi a superare l'ostacolo degli indipendentisti scozzesi e soprattutto nordirlandesi. Non è stato, però, sufficiente. L’emendamento ha ottenuto i voti decisivi proprio dei nazionalisti di Belfast. Nel frattempo, monta la protesta tra i cittadini britannici: mentre era in corso il dibattito a Westminster oltre un milione di persone percorreva le strade di Londra per manifestare a favore di un secondo referendum.