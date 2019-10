Gruppo FCA

Il gruppo Fiat Chrysler fa ulteriore passo nella strategia di elettrificazione. A Mirafiori, dove a luglio sono partiti i lavori per la realizzazione della catena di montaggio della 500 elettrica, sarà realizzato un centro di assemblaggio di batterie per veicoli alla spina. Il progetto, che porterà alla nascita di un impianto denominato "Battery Hub", prenderà il via nella prima parte del 2020 e comporterà, nella prima fase, investimenti iniziali per circa 50 milioni di euro.

Gorlier: nuova spinta per l'elettrico. "L’industria dell’auto – ha commentato Pietro Gorlier, responsabile dell’area Emea del gruppo italo-americano – sta cambiando profondamente e uno dei principali trend di cambiamento è legato proprio all’elettrificazione. Grazie alla realizzazione del nuovo centro di assemblaggio di batterie a Mirafiori, FCA accelera e aggiunge un nuovo tassello all’ecosistema che parte dalla filiera di fornitura per arrivare al supporto cliente. L'annuncio di oggi si va ad aggiungere alle numerose partnership siglate di recente sul fronte dell’infrastruttura di ricarica, dei servizi di vehicle-to-grid e quelli per la clientela delle vetture ibride e full electric, dall’Italia verso il resto del mondo”.

La partnership con Comau. Il centro di assemblaggio delle batterie sarà realizzato in partnership con la società di automazione industriale Comau, potrà essere ampliato per includere altri progetti e sarà caratterizzato da tecnologie all’avanguardia con processi modulari, flessibili e con robot collaborativi. Si prevEde anche un’area per le attività di formazione, un processo pilota per le fasi di prototipazione e sperimentazione e un centro tecnologicamente avanzato per test elettronici per il controllo di qualità dei componenti più importanti e delle batterie prodotte.

Le strategie di Fca per Torino. Il nuovo investimento annunciato dalla Fiat Chrysler per il polo di Mirafiori e Grugliasco, dove lavorano circa 20 mila persone nelle diverse attività aziendali (produzione, ingegneria, design, vendite, servizi finanziari e ricambi), rientra nel piano di investimenti per il 2019-2021 destinato a rinnovare la gamma con 13 modelli nuovi o aggiornati e, soprattutto, ad avviare l’elettrificazione dell’offerta commerciale (sono previste 12 versioni elettriche di modelli nuovi o esistenti). In tale quadro, rientra la localizzazione a Mirafiori della 500 elettrica: sarà prodotta a partire dal secondo trimestre del 2020 grazie a un investimento da 700 milioni di euro che porterà all’impiego di circa 1.200 persone su una catena di montaggio con una capacità iniziale di 80 mila unità all’anno. Poche settimane fa il gruppo ha anche annunciato l’arrivo nel polo di Torino delle nuove GranTurismo e GranCabrio, i primi modelli Maserati ad adottare soluzioni 100% elettriche.