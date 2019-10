Per rafforzare la propria posizione nel mercato dei veicoli Fuel Cell, il gruppo Hyundai ha annunciato nuovi investimenti in tre importanti società impegnate del mondo dell’idrogeno, la Impact Coatings, la H2Pro e la Grz Technologies.

Gli obiettivi. Sono in tutto tre le aziende scelte dalla Hyundai per questa nuova collaborazione: oltre a espandere le infrastrutture che sfruttano la tecnologia a idrogeno, la Casa mira anche a migliorare l’efficienza della produzione dei veicoli a celle a combustibile, contenendo i costi e garantendone al contempo una maggiore accessibilità economica per i clienti.

Le partnership. La Impact Coatings è un’azienda svedese che produce rivestimenti ceramici e altri materiali: la partnership con la Hyundai si concentrerà sulla ricerca e lo sviluppo di nuove attrezzature in grado di favorire la crescita del mercato. La H2Pro è una startup israeliana che ha sviluppato la tecnologia di scissione dell’acqua E-Tac. La collaborazione consentirà al gruppo Hyundai di contenere i costi di produzione deill’idrogeno e, di riflesso, ridurre il prezzo di vendita dei prodotti. La Grz Technologies è invece una società con sede in Svizzera specializzata nello stoccaggio dell’idrogeno: la sua collaborazione servirà alla Casa coreana per sviluppare ulteriormente le proprie infrastrutture.