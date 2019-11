La Daimler ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per procedere col taglio di "migliaia di posti di lavoro" in tutto il mondo entro la fine del 2022. L'annuncio segue di pochi giorni la decisione di procedere con la riduzione del 10% delle posizioni dirigenziali, orientata a risparmiare costi del personale per 1,4 miliardi di euro, di cui un miliardo all'interno della sola Mercedes-Benz.

Risposta ai cambiamenti. I nuovi tagli rientrano nel più ampio programma di ristrutturazione lanciato per affrontare la transizione verso la nuova mobilità. "L'industria automobilistica è nel mezzo della più grande trasformazione della sua storia - spiega Stoccarda - Lo sviluppo verso la neutralità in termini di CO2 richiede ingenti investimenti, motivo per cui la Daimler ha annunciato un programma per aumentare la competitività, l'innovazione e la forza degli investimenti". La Daimler non ha fornito indicazioni precise sulla portata dei tagli ma dal responsabile delle risorse umane Wilfried Porth è arrivato un indizio: parlando di “numeri a cinque cifre" ha in pratica suggerito la possibilità di almeno 10 mila dipendenti in meno. Gli unici a non essere interessati saranno gli addetti ai reparti produttivi.

Un ampio pacchetto di misure. La ristrutturazione, volta a ridurre la complessità aziendale e a liberare risorse da destinare agli investimenti per l'elettrificazione, sarà effettuata tramite l'utilizzo di politiche di gestione della curva demografica, ossia puntando sull'offerta di prepensionamenti e uscite volontarie, in particolare tra gli impiegati amministrativi. Ai dipendenti sarà anche proposta la possibilità di lavorare meno ore, mentre saranno limitati il ricorso ai contratti temporanei e la concessione delle 40 ore settimanali lavorative (in Germania vige il regime delle 35 ore, ma i lavoratori possono chiedere di aumentarle). Nessuna modifica sarà apportata all'attuale contratto di lavoro collettivo (che prevede un aumento dei salari a partire dall'anno prossimo) e non è previsto alcun licenziamento forzato. Sono inoltre confermati investimenti per 35 miliardi di euro fino al 2024, finanziamenti per gli obblighi pensionistici e l'attuale sistema di calcolo dei premi aziendali. La validità del contratto, siglato in concomitanza con la definizione della nuova organizzazione societaria e la contestuale creazione di tre società autonome (Mercedes-Benz Cars & Vans, Daimler Trucks & Buses e Daimler Mobility) al posto delle precedenti cinque divisioni operative, è stata quindi confermata fino al 2029.

Il ridimensionamento del settore. La decisione della Daimler rappresenta l'ennesimo colpo per il comparto automobilistico tedesco, alle prese con continui annunci di tagli e ristrutturazioni. La Volkswagen e l'Audi hanno già annunciato una riduzione dell'organico, mentre la BMW ha deciso di ricorrere al taglio dei premi aziendali. Anche molte grandi realtà della componentistica, come la Continental e la Michelin, hanno avviato programmi di riassetto, con un forte impatto occupazionale che sta raggiungendo anche altri Paesi, Italia compresa.