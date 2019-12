La crisi del settore automobilistico tedesco è destinata a peggiorare il prossimo anno, con ulteriori tagli alla forza lavoro e continue ristrutturazioni. L'allarme è stato lanciato dall'associazione di categoria tedesca VDA (Verband der Automobilindustrie) nel corso di una conferenza stampa, durante la quale sono stati lanciati ulteriori avvertimenti per le conseguenze di alcuni "venti contrari" sempre più forti.

Produzione e vendite viste in calo. Già quest'anno, per esempio, è previsto che la produzione automobilistica globale subisca una flessione del 5%, il peggior declino percentuale dalla crisi finanziaria scatenata nel 2018 dal fallimento della Lehman Brothers. Inoltre, le vendite globali sono stimate in calo di 4,1 milioni di veicoli fino a 80,1 milioni, con la maggior parte della flessione da attribuire alla Cina. In Germania il calo è stimato dalla VDA intorno al 4%, nell'intera Europa al 2%, negli Stati Uniti al 3% e in Cina al 2% anche se le associazioni cinesi indicano un declino fino all'8%. A pagarne le conseguenze maggiori sarà l'industria tedesca, fortemente esposta alle esportazioni non solo di auto ma anche di componentistica e quindi molto sensibile all'incertezza generata da fenomeni geopolitici come la Brexit, la guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina e le minacce di nuovi dazi doganali dell’inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Il quadro negativo spiega perchè il presidente della VDA, Bernhard Mattes, abbia parlato di "venti contrari sempre più forti".

Situazione allarmante. Ulteriori fattori giocano a sfavore: la concorrenza sempre più intensa, il rincaro delle materie prime, la volatilità dei cambi e, ultimo ma non meno importante, la necessità di rispettare regolamenti sulle emissioni sempre più stringenti anche aumentando gli investimenti sull'elettrificazione. Tutto ciò ha portato alcuni analisti o esperti del settore a utilizzare toni drammatici e a parlare di tempesta perfetta, armageddon o deserto dei profitti. Del resto la situazione del settore in Germania è preoccupante soprattutto per i lavoratori. "L'utilizzo della capacità è diminuito, i contratti di lavoro a tempo determinato non vengono rinnovati e si ricorre ancora una volta allo strumento dei contratti a breve termine", ha sintetizzato Mattes, sottolineando il recente calo degli occupati in ambito Automotive e mettendo in conto un ulteriore peggioramento della situazione l'anno prossimo. Non sono stati forniti dati precisi ma è evidente che il boom del comparto automobilistico tedesco sia ormai un ricordo del passato.

Migliaia di tagli. Negli ultimi anni la continua crescita delle esportazioni ha spinto l'occupazione a salire ai massimi dal 1991 fino al livello di ben 834.000 addetti diretti, ma quest'anno e in particolare dopo l'estate, è partito uno stillicidio di tagli, ristrutturazioni o ridimensionamenti. Tutto è iniziato a marzo con la decisione della Volkswagen di tagliare tra i cinque e i sette mila dipendenti entro il 2023. Poi sono arrivati tutti gli altri: la Bosch intende tagliare 1.600 posti in due anni, la Brose altri due mila in tre anni, la Mahle quasi 400, la Continental 3.500, l'Audi 9.500, la Daimler almeno 10.000 e la Michelin quasi 900. Solo per i grandi costruttori il conto arriva a sfiorare le 40.000 unità. E questo senza considerare le ripercussioni in altri Paesi: le ristrutturazioni in Germania stanno avendo effetti anche in Italia come dimostrato dalle chiusure di impianti o dai tagli del personale della Mahle in Piemonte, della Continental in Toscana e della Bosch in Puglia.

Le richieste al governo Merkel. Per questo motivo Mattes ha invitato il governo di Berlino ad aiutare le aziende ad affrontare i cambiamenti in atto nel settore automobilistico globale, a partire dalla transizione verso l'elettrico. L'esecutivo guidato da Angela Merkel, comunque, ha già fornito un contributo varando consistenti incentivi per l'acquisto di auto alla spina o per le necessarie infrastrutture per la ricarica. "Ora si tratta di migliorare le condizioni-quadro in Germania come sede di attività industriale. Ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento è un governo stabile in grado di agire", ha avvertito il presidente della VDA invitando Berlino a tagliare il peso fiscale sulle aziende, a ridurre i costi dell'energia e del lavoro e soprattutto a risolvere le controversie commerciali internazionali e a eliminare la minaccia di un aumento dei dazi doganali negli Stati Uniti.