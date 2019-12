Fusione FCA-PSA

In cda entreranno anche i lavoratori. Sul fronte della governance, non sussistono grandi sorprese rispetto all'accordo di fine ottobre, anche se emerge l'intenzione di consentire ai lavoratori di avere una rappresentanza. Il consiglio di amministrazione sarà composto da 11 membri, per la maggioranza indipendenti. Cinque consiglieri saranno nominati dalla FCA e dall'azionista di maggioranza (la Exor della famiglia Agnelli) e cinque dalla PSA e dai suoi azionisti, tra cui il vicepresidente. Inoltre, al perfezionamento dell'intera operazione, previsto tra 12-15 mesi una volta soddisfatte diverse condizioni (via libera delle assemble e delle autorità antitrust, per esempio), il consiglio includerà due membri in rappresentanza dei lavoratori. Come noto da tempo Carlos Tavares, attuale numero dei francesi, sarà membro del cda e amministratore delegato per un mandato iniziale di cinque anni. La presidenza andrà a John Elkann, attuale presidente della Fiat Chrysler. La nuova capogruppo avrà sede in Olanda e sarà quotata su Euronext (Parigi), Borsa Italiana (Milano) e al New York Stock Exchange.



I vincoli alle partecipazioni. L'accordo prevede anche una serie di disposizioni su gestione delle partecipazioni e diritti di voto in capo agli azionisti. Questi ultimi, per statuto, non potranno superare il 30% dei voti espressi in assemblea. Gli attuali diritti speciali (voto raddoppiato) saranno cancellati e ne matureranno di nuovi solo dopo tre anni. È previsto uno "standstill" (impegno a non procedere con qualsiasi operazione straordinaria) di sette anni sulle partecipazioni della Exor, della Bpifrance (la holding di partecipazioni dello Stato francese), della Dongfeng e della famiglia Peugeot. L'unica eccezione è stata concessa agli eredi dei fondatori del gruppo transalpino: potranno aumentare del 2,5% la loro partecipazione acquisendo azioni sul mercato o da Bpifrance o da Dongfeng. La holding degli Agnelli e la Francia non potranno, inoltre, disporre per tre anni delle proprie azioni. Anche in questo caso, è stata concessa una sola eccezione alla Bpifrance: potrà ridurre del 5% la propria partecipazione nella PSA o del 2,5% nella nuova società. Infine, sono state confermate le indiscrezioni su un ridimensionamento della quota in capo ai cinesi per eliminare possibili ostacoli nel processo di autorizzazione negli Stati Uniti. La Dongfeng ha "concordato di vendere, e Groupe PSA ha concordato di acquistare, 30,7 milioni di azioni prima del closing", in modo da scendere al 4,5% del nuovo gruppo.



Cambia lo spin-off di Comau. Sono state confermate anche alcune operazioni straordinarie necessarie per allineare i valori dei due gruppi e porre quindi le basi per rendere paritetica la fusione. Prima del perfezionamento, la Fiat Chrysler distribuirà ai propri azionisti un dividendo speciale di 5,5 miliardi di euro e la PSA distribuirà ai propri soci i 46% della società di componentistica Faurecia. Lo scorporo dell'azienda di robotica Comau sarà, invece, realizzato in modo diverso rispetto alle indicazioni originarie. Lo spin-off verrà effettuato dopo il closing dell'operazione e andrà a beneficio di tutti gli azionisti del nuovo gruppo e non più di quelli della sola FCA. Non solo: è previsto che ciascuna società distribuisca un dividendo ordinario di 1,1 miliardi di euro nel 2020. Infine, sono stati definiti anche i rapporti di concambio: gli azionisti della PSA riceveranno 1,742 azioni della società risultante dalla fusione per ogni titolo detenuto, mentre i soci FCA avranno una azione del nuovo gruppo per ogni azione.

In aggiornamento