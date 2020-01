I bilanci si fanno tradizionalmente a gennaio, e per la Porsche, nel mondo e in Italia, l’anno appena trascorso verrà archiviato sotto la voce "sehr gut" (molto buono). Lo dimostrano le 280.800 unità vendute nei cinque continenti e le quasi 89.000 registrate in Europa (di cui 6.710 in Italia, + 28% rispetto al 2018), i bilanci in crescita, un portfolio di modelli sempre più ricco e l’arrivo dell’attesa Taycan, che debutterà in concessionaria il prossimo 26 febbraio. Per l'elettrica di Stoccarda (proposta a partire da 109.000 euro) gli ordini globali sono già 10.000.

Focus sull'Italia. Di questo e molto altro si è parlato oggi con Pietro Innocenti, direttore generale di Porsche Italia che, molto orgoglioso, ha svelato come il nostro Paese sia davvero al centro dell’attenzione della Casa tedesca (siamo i terzi compratori in Europa). Un esempio? Da noi, presso il Porsche Center di Milano Nord, arriverà la prima colonnina ultrarapida ABB da 350 kW a 800 V, sviluppata per la Taycan ma utilizzabile anche da clienti di altre marche. In Italia è anche la pista di Nardò, di proprietà Porsche e base perfetta per i test ad alta velocità, dove l'elettrica ha appena stabilito un piccolo record, percorrendo ben 3.425 km in 24 ore e fermandosi solo per le ricariche.