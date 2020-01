Stampa francese

Mancherebbero ormai pochi giorni, se non ore, alla nomina di Luca De Meo quale nuovo amministratore delegato della Renault. A dare la notizia sono alcune testate francesi, secondo le quali negli scorsi giorni ci sarebbe stata la fatidica fumata bianca da parte del consiglio di amministrazione della Régie.

Ufficiale entro giovedì. Secondo il quotidiano economico Les Echos, i consiglieri della Renault, salvo "sorprese dell'ultimo minuto", dovrebbero riunirsi "all'inizio" di questa settimana per formalizzare la nomina di De Meo. Nulla trapela sul giorno di convocazione del Cda, ma per Le Parisien la riunione dovrebbe aver luogo entro giovedì, quando è previsto in Giappone un incontro ai massimi vertici dell'Alleanza Renault-Nissan per definire nuovi progetti congiunti di collaborazione industriale. Entrambe le testate, comunque, concordano sul via libera alla nomina. Manca, dunque, solo l'ufficialità per l'approdo del manager italiano alla guida della Casa francese in sostituzione di Thierry Bolloré. De Meo non ha mai fornito conferme sul suo prossimo futuro, neanche dopo aver rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente della Seat. Gli indizi emersi grazie a numerose indiscrezioni di stampa hanno trovato una conferma parziale, solo pochi giorni fa, nelle parole di uno dei dirigenti direttamente coinvolti nella vicenda. "Siamo davvero molto tristi - ha affermato alla CNBC il ceo della Volkswagen, Herbert Diess - che Luca ci lasci, perché ha avuto un ruolo molto importante all'interno del gruppo. Ha fatto un ottimo lavoro con noi, ma abbiamo accettato la sua decisione di andare via. Probabilmente è in trattative con Renault, così ci ha detto".

Concluse le trattative. Da diverse settimane, De Meo risulta come il candidato preferito per un ruolo oggi estremamente delicato alla luce, soprattutto, dei rapporti tesi con la Nissan, ma il processo di nomina sarebbe stato rallentato da ostacoli di natura legale, collegati alle clausole di non concorrenza inserite nell'attuale contratto del manager italiano con la Volkswagen: ai più alti livelli manageriali di qualsiasi industria, per esempio, si impone a un dirigente di rimanere dai tre ai cinque anni al di fuori del settore di appartenenza in caso di uscita. Secondo Les Echos, i negoziati tra la Renault e la Volkswagen sarebbero stati estremamente complessi e sarebbero durati più del previsto a causa delle difficoltà nel raggiungere un accordo sull'importo che i francesi dovranno pagare ai tedeschi per liberare De Meo e sulla data di inizio del nuovo incarico. Tuttavia, alla fine, le due parti sembrano aver raggiunto un compromesso, e all'orizzonte non si vedono possibili intoppi di natura politica. Lo Stato francese, titolare del 15% circa del capitale della Régie, avrebbe ormai dato il suo tacito assenso all'arrivo di De Meo: "Non vi è alcun motivo per cui lo Stato si opponga alla sua nomina", hanno fatto sapere dal Ministero dell'Economia.