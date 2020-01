La Tesla ha in programma di realizzare un centro per il design e la progettazione dei veicoli anche in Europa. Ad annunciarlo è stato l'amministratore delegato, Elon Musk, confermando, così, alcune indiscrezioni di stampa emerse in seguito alla scelta di Berlino come sede della prima Gigafactory europea. Il centro dovrebbe nascere all'interno della fabbrica che verrà realizzata a Gruenheide, alle porte della capitale tedesca, anche se non è ancora esclusa una sua ubicazione all’interno della città.

Un polo anche in Cina. La conferma del nuovo polo per il design rientra in una strategia ben definita dallo stesso Musk pochi giorni fa: la Tesla intende realizzare centri di progettazione in Asia ed Europa per studiare la domanda locale e adeguare i veicoli alle esigenze dei consumatori, mantenendo un’attenzione anche al mercato globale. In Cina, il progetto nasce con l'obiettivo di studiare le particolarità della domanda locale per progettare veicoli destinati anche a tutto il mondo. I due nuovi poli andranno ad affiancarsi alle strutture attuali dell'azienda, ma con una differenza rilevante: a Shanghai e a Berlino saranno probabilmente integrati all'interno delle fabbriche per evitare quanto avviene in California, dove le attività di progettazione, affidate a Franz von Holzhausen, sono site a Hawthorne, vicino a Los Angeles, quelle di ingegneria a Palo Alto, nella Silicon Valley, mentre la produzione è a Fremont, non lontano da San Francisco. Integrare i tre reparti in unico luogo consentirebbe di semplificare i processi di qualsiasi linea di prodotto.

I vantaggi dell'Europa. Inoltre, la scelta di creare un centro per il design a Berlino consentirà alla Tesla non solo di sfruttare le enormi competenze accumulate nel design e nell'ingegneria di prodotto dal settore automobilistico tedesco, ma anche di reclutare progettisti e disegnatori da tutta Europa che, per vari motivi, oggi non vogliono o non possono trasferirsi in California. La Casa potrà quindi ampliare le proprie capacità ingegneristiche.