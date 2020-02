L'epidemia del coronavirus in Cina inizia a produrre i primi effetti tangibili sull’economia cinese in generale e sul settore automobilistico in particolare. Nel primo giorno di ritorno alle attività lavorative dopo le lunghe vacanze legate alla festività del Capodanno lunare, la situazione non sembra per nulla migliorare rispetto a quanto già delineato pochi giorni fa.

I nuovi dati. Mentre la ricerca scientifica di tutto il mondo sta producendo il massimo sforzo possibile (a Roma, per esempio, l'istituto Spallanzani è riuscito a isolare il virus rafforzando le probabilità di individuare un vaccino), dalla Cina arrivano dati allarmanti. Finora, secondo i dati della Commissione sanitaria nazionale cinese, sono stati accertati 361 morti, dodici in più dei 349 decessi determinati dalla Sars tra il 2002 e il 2003. Le persone contagiate sono 17.205, oltre il triplo rispetto ai 5.327 della Sindrome respiratoria acuta grave, mentre i casi sospetti sono 21.558. Non manca qualche segnale di speranza legato all’accelerazione delle guarigioni, arrivate a 475, e alla tipologia dei malati: i bambini sono tra i soggetti meno colpiti dal virus, al contrario di persone anziane o con altre patologie. La paura del contagio, che ha reso molti centri urbani delle vere e proprie città fantasma, ha comunque prodotto i primi effetti sulle Borse: a Shanghai e Shenzhen gli indici principali hanno perso fino al 9% a causa dei timori su una prolungata paralisi delle attività lavorative. Non è bastata, dunque, la decisione presa dalla banca centrale cinese, che per mitigare i contraccolpi dell’incertezza ha varato una maxi iniezione di liquidità sui mercati per 1.200 miliardi di yuan, oltre 155 miliardi di euro.

Attività ferme. Del resto, le attività produttive sono ancora lontane dalla ripresa. Le vacanze per il Capodanno lunare erano già state estese di tre giorni, ma ora le autorità locali hanno imposto un'ulteriore estensione quantomeno per il personale non essenziale: 24 tra province e municipalità cinesi, tra cui Shanghai, Chongqing e Guandong, hanno rinviato la ripresa a non prima del 10 febbraio. Nel caso della provincia dell'Hubei, epicentro dell'epidemia e cuore pulsante dell'intera industria automobilistica cinese, i lavoratori torneranno al loro posto solo il 14 febbraio, salvo ulteriori proroghe a oggi imprevedibili ma purtroppo non escluse a priori.

Le conseguenze sull'auto. Ovviamente le case automobilistiche si sono dovute adeguare: per esempio, la Honda, la Toyota, le joint venture della Volkswagen, la Renault, la BMW e la Ford hanno prorogato la serrata degli impianti fino ad almeno il 9 febbraio. Diversi produttori giapponesi e occidentali hanno iniziato a rimpatriare i propri dipendenti e gli americani hanno vietato viaggi di lavoro. La Tesla, in merito all'impatto sulle sue attività a Shanghai, ha avvertito di possibili ritardi nell’implementazione dei programmi produttivi. La Jaguar Land Rover, inoltre, ha lanciato un allarme sugli utili per effetto dei minori volumi produttivi. Non mancano le criticità sollevate dai numerosi fornitori di componentistica presenti nell'area: dalla Magna alla Bosch, dalla Webasto alla ZF, dalla Nvidia alla BorgWarner. Qualcuno non ha escluso un peggioramento della situazione. A tal proposito la IHS ha già delineato uno scenario pessimistico.

Le stime della IHS. La società di consulenza ha, infatti, incluso nelle sue analisi l’ipotesi di fermi produttivi fino alla metà di marzo. Lo scenario base, invece, parte dalla decisione di 11 delle 31 province cinesi di posticipare fino al 10 febbraio il riavvio per tutte le attività. Si tratta di province, come Hubei, Shanghai, Guangdong, Chongqing, Zhejiang, Jiangsu, Anhui, Yunnan, Fujian, Jiangxi e Shandong, che da sole sono responsabili di due terzi della produzione automobilistica cinese. Nel caso di inattività fino al 10 febbraio, la IHS prevede per il primo trimestre un calo dei volumi produttivi del 7% (350.000 veicoli in meno). Se, invece, la serrata durerà fino a metà marzo e dall’Hubei, il maggior polo cinese per la componentistica, non arriveranno adeguate forniture, saranno più di 1,7 milioni i veicoli persi nel primo trimestre.